Einbindung ins Trainerteam Jannik Erbach kehrt zum TSV Hargesheim zurück Olaf Paare 17.04.2026, 13:24 Uhr

i Enge Verbindung: Jannik Erbach (links) hat in den vier Jahren beim TuS Hackenheim einiges von Tim Hulsey gelernt. Nun wechselt Erbach zu seinem Heimatverein TSV Hargesheim zurück. Klaus Castor

Dem TSV Hargesheim ist ein Transfercoup gelungen. In Jannik Erbach verstärkt ein Landesliga-Leistungsträger das Trainerteam des A-Klassen-Klubs. In seinem Schlepptau sind twei weitere hochkarätige Zugänge.

Robin Schmidt strahlt über das ganze Gesicht. Dem Trainer des Fußball-A-Klassen-Klubs TSV Hargesheim ist die Freude darüber anzusehen, dass sich seine Co-Trainer-Wunschlösung für die neue Saison umsetzen lässt: Jannik Erbach vom Landesligisten TuS Hackenheim schließt sich den Hargesheimern an.







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