Dem TSV Hargesheim ist ein Transfercoup gelungen. In Jannik Erbach verstärkt ein Landesliga-Leistungsträger das Trainerteam des A-Klassen-Klubs. In seinem Schlepptau sind twei weitere hochkarätige Zugänge.
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Robin Schmidt strahlt über das ganze Gesicht. Dem Trainer des Fußball-A-Klassen-Klubs TSV Hargesheim ist die Freude darüber anzusehen, dass sich seine Co-Trainer-Wunschlösung für die neue Saison umsetzen lässt: Jannik Erbach vom Landesligisten TuS Hackenheim schließt sich den Hargesheimern an.