Einen neuen Tabellenführer spielen der TuS Mörschied II und die SG Rhaunen/Bundenbach am Donnerstag aus.

Der dritte Spieltag in der Fußball-A-Klasse beginnt bereits am Donnerstag. Um 19 Uhr empfängt der TuS Mörschied II die SG Rhaunen/Bundenbach. Zumindest bis Sonntag wird die A-Klasse nach dem Abpfif von Schiedsrichter Niklas Tollens (VfR Kirn) einen neuen Tabellenführer haben.

Der TuS Mörschied II ist prächtig gestartet. Sechs Punkte aus zwei 2:1-Siegen – gegen den FC Brücken und beim ASV Langweiler/Merzweiler – sind auf das Konto der Mannschaft von Trainer Heiko Faller gewandert. Die Optimalausbeute also. Schon ein Punkt gegen Rhaunen macht die Mörschieder zum Spitzenreiter.

Doch die Aufgabe hat es in sich. Die SG Rhaunen/Bundenbach ist ebenfalls gut in die Runde gekommen. Dem 3:0 beim TuS Hoppstädten ließ der Aufsteiger immerhin ein 2:2 gegen die Spvgg Fischbach folgen. Mit einem Sieg in Mörschied würde das Team des Trainerduos Artur Wirt und Walter Buchholz die Tabellenführung übernehmen. Das wäre sich besonders, schließlich trugen beide schon das Mörschieder Trikot.