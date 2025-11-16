In Mittelreidenbach hagelt es fünf Rote Karten

Einige Schiedsrichter standen in der Kritik am ersten Rückrunden-Spieltag der A-Klasse Birkenfeld – auch der des Spitzenspiels in Rhaunen. Dort trennten sich die SG Rhaunen/Bundenbach und der TuS Hoppstädten 1:1.
Lesezeit 5 Minuten
Tabellenführer VfR Baumholder II baute durch das Remis von Verfolger TuS Hoppstädten im Spitzenspiel in Rhaunen seinen Vorsprung auf sechs Punkte aus. Zwei Punkte hinter Hoppstädten lauert der SV Buhlenberg, der die Heimserie von Kellerkind SV Weiersbach nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge durch zwei späte Gegentore beendete.