SV Heimbach nicht mehr Letzter In Mittelreidenbach hagelt es fünf Platzverweise Stefan Götz 17.11.2025, 11:14 Uhr

i Goßchance für die SG Rhaunen/Bundenbach im Spitzenspiel gegen den TuS Hoppstädten. Doch der Schuss von Walter Buchholz (Nummer 21) fand den Weg ins Tor nicht. Letztlich hieß es 1:1. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einige Schiedsrichter standen in der Kritik am ersten Rückrunden-Spieltag der A-Klasse Birkenfeld – auch der des Spitzenspiels in Rhaunen. Dort trennten sich die SG Rhaunen/Bundenbach und der TuS Hoppstädten 1:1.

Tabellenführer VfR Baumholder II baute durch das Remis von Verfolger TuS Hoppstädten im Spitzenspiel in Rhaunen seinen Vorsprung auf sechs Punkte aus. Zwei Punkte hinter Hoppstädten lauert der SV Buhlenberg, der die Heimserie von Kellerkind SV Weiersbach nach zuletzt drei Heimsiegen in Folge durch zwei späte Gegentore beendete.







