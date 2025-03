Der Bollenbacher SV ist wieder alleiniger Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse, nachdem der FC Brücken das Derby in Buhlenberg verloren hat. Im Tabellenkeller arbeitet der SV Heimbach weiter energisch am Klassenverbleib.

Der drittplatzierte SV Buhlenberg besiegte im Spitzenspiel der A-Klasse Birkenfeld den Zweiten FC Brücken mit 2:1 und verbesserte damit sowohl seine eigenen Chancen im Aufstiegsrennen (jetzt nur noch vier Punkte Rückstand auf Brücken) als auch jene des SV Oberhausen (ebenfalls vier Punkte, aber ein Spiel weniger). Da der Bollenbacher SV einen 1:0-Vorsprung in Mörschied ins Ziel rettete, ist er jetzt, mit drei Punkten Vorsprung, alleiniger Tabellenführer. Im Keller gewann der SV Heimbach erneut und kletterte an der Spvgg Fischbach vorbei auf den drittletzten Rang.

SV Mittelreidenbach – SV Niederwörresbach 0:2 (0:2). Mittelreidenbachs Co-Trainer Christian Mayer ärgerte sich über eine „vermeidbare Niederlage“. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verpennt, kamen nicht ins Spiel rein“, erklärte er. Individuelle Fehler erlaubten zudem Gegentore durch Jan Leonhard (17.) und Kevin Juchem (26.). „Die hatten ansonsten keine Torchance, aber wir haben das schön auf dem Silbertablett serviert“, monierte Mayer, der zugab, selbst bei beiden Toren Fehler gemacht zu haben. Nach dem Seitenwechsel verteilte der SVM zwar keine Geschenke mehr, hatte aber auch nur eine echte Torchance. Trainer Florian Herzog scheiterte bei einer Eins-gegen-eins Situation an Niederwörresbachs Torwart Fabian Stoffel.

TuS Oberbrombach – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt 1:4 (0:1). In einer insgesamt chancenarmen Partie waren die Gäste enorm effizient. „Die hatten vier, maximal fünf Chancen und machen daraus vier Tore“, berichtete Oberbrombachs Abteilungsleiter André Anderlik. Die Führung für die SG erzielte Marius Jungblut per Fernschuss (21.). „Ein Sonntagsschuss aus fünf Metern vor der Mittellinie über den Torwart“, erklärte Anderlik. Marcel Eifler egalisierte (53.). Dann stellte Tim Schupp per Doppelschlag (59., 61.) auf 1:3. „Das war entscheidend“, kommentierte Anderlik. Nachdem Oberbrombachs Jurij Schewtschenko wegen Notbremse vom Platz geflogen war (80.), traf Timo Conradt zum Endstand (85.). Die Gastgeber verzeichneten noch einen Pfostenschuss durch Yannik Bierbrauer.

SV Heimbach – ASV Langweiler/Merzweiler 1:0 (1:0). Die Partie bot „nicht viel Fußball“, wie es Heimbachs Trainer Kevin Hohrein ausdrückte. Es gab viel Kampf und viel Wille, möglichst keinen Spielfluss zuzulassen, was beiden gut gelang. Den entscheidenden Treffer markierte Lean Hoferichter bereits nach einer Viertelstunde. Er nutzte eine Unachtsamkeit zur Balleroberung im Strafraum und ließ dann im Eins-gegen-eins ASV-Keeper Matthias Schumacher keine Chance. Das war dann auch die einzige echte Torchance im Spiel. Die Gäste machten zwar nach 75 Minuten auf, und waren ab der 78. Minute für zehn Minuten in Überzahl (Zeitstrafe gegen Alan Ibarra Lepe), doch Gelegenheiten gab es keine.

TuS Veitsrodt – Spvgg Wildenburg 4:2 (0:0). „Unser Wille zum Sieg war größer“, sah Veitsrodts Akteur Björn Rüssler den Grund für den „verdienten Sieg“. In der chancenarmen ersten Halbzeit hatte Veistrodt zwar mehr vom Spiel, die einzige bessere Chance hatten jedoch die Gäste mit einem Freistoß von Steffen Weyand, den TuS-Keeper Lukas Adam parierte. Die Wildenburg ging dann kurz nach Wiederanpfiff durch einen Foulelfmeter von Marvin Jahnke in Führung (49.). Die Gastgeber zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt und drehten die Partie durch Jan Ballat (53., 62.) und Daniel Will (70.). Die Gäste kamen zwar durch den zweiten Treffer von Jahnke auf 2:3 heran (83.), doch Chancen zum Ausgleich blieben aus. Ballat vollendete seinen Dreierpack mit dem Endstand (90.).

FC Bärenbach – TuS Hoppstädten 0:0. „Ein gerechtes Unentschieden“, befand Bärenbachs Trainer Johannes Mudrich. „In der ersten Halbzeit haben wir die Chancen verpasst und danach Hoppstädten“, erklärte er das torlose Remis. Fabian Braumbach scheiterte zunächst im Eins-gegen-eins an TuS-Keeper Christopher Höhn (20.), dann folgten zwei Chancen nach Ecken. Beide Male wurde aus aussichtsreicher Position am langen Pfosten vorbeigeköpft (26., 31.). Und schließlich vergab Mudrich eine Chance nach einem Abpraller (35.). Im zweiten Abschnitt landete zunächst ein Freistoß von Hoppstädtens Joshua Flick am Innenpfosten (20.). Dann rettete Robin Heinen einen Kopfball von Gästetrainer Philipp Reichert auf der Linie (81.).

TuS Mörschied II – Bollenbacher SV 0:1 (0:0). „Ein Punkt war drin, aber mehr auf keinen Fall“, lautete das Fazit von Mörschieds Abteilungsleiter Rainer Becker, der Schiri Lukas Hellriegel eine gute Leistung bescheinigte. Der erste Abschnitt stand ganz im Zeichen konzentrierter Abwehrreihen, die kaum etwas zuließen. Die einzige Torchance hatte der BSV, als eine Ecke von Mike Ruppenthal an den langen Pfosten flog (21.). Zum zweiten Abschnitt kamen die Gäste offensiver und druckvoller und wurden bereits in der 48. Minute belohnt. Der überlegte Schuss von Torben Retzler ins lange Eck entschied am Ende die Partie. Die Chance zum Ausbau der Führung vereitelte Mörschieds Keeper Marius Faller, als er einen Freistoß von Florian Decker entschärfte. Nachdem Philipp Martin mit Rot vom Platz geflogen war (60./Beleidigung) , stellte der BSV auf Verteidigen um und hatte danach auch keine einzige Torchance mehr. Becker zählte dann drei Situationen auf, in denen der Ausgleich drin war. Bastian Schwinn vergab eine Doppelchance (63.) und Joscha Studt scheiterte mit einem Freistoß aus 18 Metern an BSV-Torwart Timo Furtwängler (84.). Die beste Gelegenheit hatte Fabian Stauch, der im Strafraum frei zum Abschluss kam, den Ball aber drüber schoss (87.). Becker war aber insgesamt unzufrieden mit dem Überzahlspiel seines Teams. „Wir haben zu wenig Fußball und zu viel lange Bälle gespielt“, monierte er. „Das war zu leicht zu verteidigen.“

Spvgg Fischbach – SV Oberhausen 0:3 (0:0). Oberhausen war zwar von der ersten Minute an spielbestimmend, doch im ersten Abschnitt stand Fischbach tief und ließ nichts zu. Offensiv lief bei den Gastgebern jedoch auch nichts zusammen. Alexander Claus staubte dann in der 57. Minute akrobatisch ab, nachdem der Ball zuvor Aluminiumpingpong betrieben hatte – 0:1. Zwei Minuten später fingen die „Eulen“ einen Konter, den Christopher Greber abschloss – 0:2 (59.). „Dieser Doppelschlag war die Entscheidung“, erkannte Fischbachs Trainer Martin Fey. Für Oberhausen war es ein Motivationsschub gepaart mit dem Willen „nichts mehr anbrennen zu lassen“. Ein Fernschuss von Kevin Hartmann hätte beinahe den Anschluss hergestellt, doch er verzog (71.). „Eine Chance hätten wir nur gehabt, wenn da das 1:2 fällt“, sagte Fey. Acht Minuten später markierte der kurz zuvor eingewechselte Lennart Sas das 0:3, und machte damit endgültig den Deckel drauf (79.). „Da gingen bei uns dann die Köpfe runter“, kommentierte Fey den Treffer zum Endstand. „Oberhausen war die bessere Mannschaft und siegte verdient“, ergänzte der Coach.

SV Buhlenberg – FC Brücken 2:1 (0:0). „Eigentlich war es ein Unentschieden-Spiel, das wir glücklich, aber nicht unverdient gewonnen haben“, beurteilte Buhlenbergs Trainer Giuseppe Coco den Derbysieg vor 260 Zuschauern. Das Spitzenspiel des Dritten gegen den Zweiten war eine ausgeglichene und vor allem taktisch geprägte Partie. „Keiner wollte einen Fehler machen“, wies Coco auf die oberste Priorität beider Teams hin. Brücken begann stark und entwickelte viel Druck, doch Buhlenberg stand defensiv gut und ließ keine echte Torchance zu. Nach vorne kam von den Gastgebern aber auch kaum etwas, sodass es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause ging. Auch die erste Viertelstunde nach Wiederanpfiff verlief ausgeglichen und ohne Höhepunkte. Dann gelang Roman Nagel die Führung für Buhlenberg (61.). Brücken riskierte jetzt mehr und wurde belohnt. Der in der 60. Minute eingewechselte Agbons Albert glich aus (78.). „Da haben wir geschlafen“, kommentierte Coco das 1:1 und fügte hinzu: „Danach haben wir ein paar Minuten gebraucht, um uns zu sammeln und hätten fast das 1:2 kassiert.“ Er spielte damit auf eine Riesenchance von Brückens Dennis Peters an, der eine Hereingabe hauchdünn verpasste (81.). In der 84. Minute konterte Buhlenberg über Yannik Michels, der den Ball dann überlegt auf Melwin Römer zurücklegte. Doch der ließ für den noch besser positionierten Moritz Vogt durch, der aus 17 Metern flach ins lange Eck vollendete. Kurios: Genau wie Brückens Torschütze zum Ausgleich, wurde auch Vogt in der 60. eingewechselt. In Halbzeit zwei stachen also die Joker. Nach der erneuten Führung der Gastgeber warf Brücken alles nach vorne. Doch die hauptsächlich lang geschlagenen Bälle bekam der SV gut verteidigt. Einzig ein 20-Meter-Freistoß von Peters brachte Gefahr, aber Keeper Dennis Kielburger parierte stark (88.) und hielt den Sieg fest. Einen Wermutstropfen gab es dennoch für Buhlenberg. Trainer Kevin Conde musste bereits nach sieben Minuten verletzt ausgewechselt werden.