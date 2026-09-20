SV Oberhausen erreicht ein 1:1 Im Derby lässt VfL Simmertal erstmals Punkte liegen Jens Fink 20.09.2026, 21:18 Uhr

i Die Grätsche als Stilmittel: Der TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) packte in Bad Sobernheim Einsatzwillen aus. Doch am Ende stand das erste Remis nach sechs Startsiegen. Michael Ottenbreit

Was für ein Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach. Die SG Gräfenbachtal landete ihren ersten Saisonsieg, während der VfL Simmertal und der TuS Waldböckelheim erstmals nicht die volle Punktzahl einfuhren.

Karadeniz Bad Kreuznach ist der Gewinner des Spieltags in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Mit einem 6:0-Sieg gegen den TuS Hackenheim II schob sich das Team näher an das Spitzenduo heran. Eine Überraschung gelang dem SV Oberhausen, der Tabellenführer VfL Simmertal ein Remis und damit die ersten Punkte der Saison abtrotzte.







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