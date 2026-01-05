Trainerwechsel im Sommer Herzog hört auf – Julian Mach coacht bald zwei Teams Sascha Nicolay 05.01.2026, 13:10 Uhr

i Doppelte Verantwortung trägt in der kommenden Saison Julian Mach. Er coacht dann Frauen-Verbandsligist DSG Breitenthal und fungiert als Spielertrainer des SV Mittelreidenbach. Michael Greber

Die Trainerzeit von Florian Herzog beim SV Mittelreidenbach endet im Sommer. Für ihn übernimmt – weite gemeinsam mit Tim Hartenberger – Julian Mach. Dass der schon die DSG Breitenthal coacht, ist kein Problem. Er macht in Zukunft einfach beides.

Gleich in doppelter Trainerverantwortung wird in der kommenden Fußballsaison Julian Mach stehen. Bisher coacht er „nur“ die Verbandsliga-Frauen der DSG Breitenthal, doch ab Juli übernimmt er als Spielertrainer auch seinen Heimatverein SV Mittelreidenbach.







