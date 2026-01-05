Herzog hört auf – Julian Mach coacht bald zwei Teams

Die Trainerzeit von Florian Herzog beim SV Mittelreidenbach endet im Sommer. Für ihn übernimmt – weite gemeinsam mit Tim Hartenberger – Julian Mach. Dass der schon die DSG Breitenthal coacht, ist kein Problem. Er macht in Zukunft einfach beides.
Lesezeit 3 Minuten
Gleich in doppelter Trainerverantwortung wird in der kommenden Fußballsaison Julian Mach stehen. Bisher coacht er „nur“ die Verbandsliga-Frauen der DSG Breitenthal, doch ab Juli übernimmt er als Spielertrainer auch seinen Heimatverein SV Mittelreidenbach.