Nur 1:1 im Derby vor 400 Fans
Hemmt Kulisse? FC Sobernheim erwischt keinen guten Tag
Vor toller Derby-Kulisse streckt sich der Bad Sobernheimer Torwart Serhat Frank und kann so einen Treffer der SG Disibodenberg (
Vor toller Derby-Kulisse streckt sich der Bad Sobernheimer Torwart Serhat Frank und kann so einen Treffer der SG Disibodenberg (blaue Trikots) verhindern.
Michael Ottenbreit

Der VfL Simmertal, Meisterschaftskandidat der A-Klasse Bad Kreuznach, musste den nächsten Dämpfer verkraften. Bei Karadeniz unterlag das Team deutlich. Spitzenreiter TuS Waldböckelheim enteilt.

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Die Fußballer des TuS Waldböckelheim krönten ihre englische Woche mit einem weiteren Dreier und führen die Tabelle der A-Klasse Bad Kreuznach mit acht Punkten Vorsprung an. Vom Verfolger-Trio war nur Karadeniz Bad Kreuznach siegreich, gewann das direkte Duell gegen den VfL Simmertal, während die SG Hüffelsheim II beim Derby in Weinsheim remis spielte.
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A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

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