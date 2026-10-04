Der VfL Simmertal, Meisterschaftskandidat der A-Klasse Bad Kreuznach, musste den nächsten Dämpfer verkraften. Bei Karadeniz unterlag das Team deutlich. Spitzenreiter TuS Waldböckelheim enteilt.
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Die Fußballer des TuS Waldböckelheim krönten ihre englische Woche mit einem weiteren Dreier und führen die Tabelle der A-Klasse Bad Kreuznach mit acht Punkten Vorsprung an. Vom Verfolger-Trio war nur Karadeniz Bad Kreuznach siegreich, gewann das direkte Duell gegen den VfL Simmertal, während die SG Hüffelsheim II beim Derby in Weinsheim remis spielte.