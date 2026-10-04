Der VfL Simmertal, Meisterschaftskandidat der A-Klasse Bad Kreuznach, musste den nächsten Dämpfer verkraften. Bei Karadeniz unterlag das Team deutlich. Spitzenreiter TuS Waldböckelheim enteilt.

Die Fußballer des TuS Waldböckelheim krönten ihre englische Woche mit einem weiteren Dreier und führen die Tabelle der A-Klasse Bad Kreuznach mit acht Punkten Vorsprung an.

Vom Verfolger-Trio war nur Karadeniz Bad Kreuznach siegreich, gewann das direkte Duell gegen den VfL Simmertal, während die SG Hüffelsheim II beim Derby in Weinsheim remis spielte.