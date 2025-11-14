Trainerwechsel in Mörschied Heiko Faller geht im Sommer, Tom Dautermann übernimmt 14.11.2025, 11:16 Uhr

i Heiko Faller beendet sein Engagement als Trainer der zweiten Mannschaft des TuS Mörschied im Sommer. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Nach der Saison beginnt beim TuS Mörschied eine neue Ära. Der beliebte und erfolgreiche Trainer der zweiten Mannschaft beendet sein Engagement. Der künftige Coach des Bezirksliga-Unterbaus leistet derzeit noch bei der SG Bergen top Arbeit.

. Beim TuS Mörschied wird Kontinuität großgeschrieben. Auch und gerade auf der Trainerposition. Florian Galle und Bastian Schwinn tragen noch (mindestens) eine weitere Saison die Verantwortung für die Bezirksliga-Fußballer des Vereins. Bei der zweiten Mannschaft ist Heiko Faller die große Konstante.







