Simmertaler verlieren erstmals
Hahn bereitet Hüffelsheimer Siegtor erstklassig vor
Feierte mit seinem Team einen wichtigen Sieg: David Holste, der Trainer der Hüffelsheimer Zweiten.
Feierte mit seinem Team einen wichtigen Sieg: David Holste, der Trainer der Hüffelsheimer Zweiten.
Klaus Castor. Klaus Casor

Die Spitzengruppe der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach rückt zusammen. Die SG Hüffelsheim II landete einen umkämpften Heimsieg gegen den zuvor niederlagenlosen Spitzenreiter VfL Simmertal.

Lesezeit 1 Minute
Tabellenführer VfL Simmertal musste sich in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach erstmals geschlagen geben. Bei der SG Hüffelsheim II unterlagen die Simmertaler mit 0:1 (0:0).„Für mich war es ein verdienter Sieg. Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr Chancen, aber die Simmertaler standen sehr kompakt und waren bis zum Schluss vor allem über ihre Standards gefährlich“, bilanzierte der Hüffelsheimer Trainer David Holste.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport