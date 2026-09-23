Simmertaler verlieren erstmals Hahn bereitet Hüffelsheimer Siegtor erstklassig vor Olaf Paare 23.09.2026, 21:59 Uhr

i Feierte mit seinem Team einen wichtigen Sieg: David Holste, der Trainer der Hüffelsheimer Zweiten. Klaus Castor. Klaus Casor

Die Spitzengruppe der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach rückt zusammen. Die SG Hüffelsheim II landete einen umkämpften Heimsieg gegen den zuvor niederlagenlosen Spitzenreiter VfL Simmertal.

Tabellenführer VfL Simmertal musste sich in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach erstmals geschlagen geben. Bei der SG Hüffelsheim II unterlagen die Simmertaler mit 0:1 (0:0).„Für mich war es ein verdienter Sieg. Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr Chancen, aber die Simmertaler standen sehr kompakt und waren bis zum Schluss vor allem über ihre Standards gefährlich“, bilanzierte der Hüffelsheimer Trainer David Holste.







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