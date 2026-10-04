TuS Hoppstädten gewinnt Derby Großartiger Elias Fuhr netzt bei Fischbachs 3:3 viermal Stefan Götz 04.10.2026, 20:41 Uhr

i Starke Parade von Christoher Höhn, dem Torhüter des TuS Hoppstädten beim Spielstand von 0:1 gegen den FC Brücken. Am Ende gewann der TuS mit 4:2. Stefan Ding

Ziemlich viel los war in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Besonders war der Tag für den Fischbacher Angreifer Elias Fuhr, der seinem Team gegen den SV Medard einen Punkt rettete. Derweil gewann der TuS Hoppstädten das Derbyy gegen den FC Brücken.

In der Fußball-A-Klasse hat das Verbandsgericht das Urteil der Gebietsspruchkammer bestätigt und den 6:3-Sieg des Bollenbacher SV gegen den ASV Langweiler/Merzweiler endgültig in einen Dreier für die Langweilerer umgewandelt. Grund war ein Wechselfehler des BSV.







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