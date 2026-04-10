Als Gast beim SV Buhlenberg Greift die Spvgg Fischbach noch den zweiten Platz an? Björn Peters 10.04.2026, 13:57 Uhr

i Die Spvgg Fischbach (blaue Trikots) könnte bei optimalem Verlauf ihrer restlichen neun Partien noch an die Tür zu den Aufsiegsspielen klopfen. Allerdings muss schon am Sonntag in Buhlenberg ein Sieg her. Stefan Ding

Zwei Spiele weniger als der TuS Hoppstädten, der SV Buhlenberg und der BSV – die ersten Anwärter auf den zweiten Platz – hat die Spvgg Fischbach. Somit darf Martin Feys Team vor dem Gastspiel in Buhlenberg durchaus auf den zweiten Rang schielen.

. Es steht wieder ein Topspiel-Wochenende in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld an. Zwar ist der VfR Baumholder II in Sachen Meistertitel etwas enteilt, aber im Rennen um den zweiten Tabellenplatz, der bekanntlich zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga berechtigt, befinden sich einige Teams.







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