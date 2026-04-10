Zwei Spiele weniger als der TuS Hoppstädten, der SV Buhlenberg und der BSV – die ersten Anwärter auf den zweiten Platz – hat die Spvgg Fischbach. Somit darf Martin Feys Team vor dem Gastspiel in Buhlenberg durchaus auf den zweiten Rang schielen.
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. Es steht wieder ein Topspiel-Wochenende in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld an. Zwar ist der VfR Baumholder II in Sachen Meistertitel etwas enteilt, aber im Rennen um den zweiten Tabellenplatz, der bekanntlich zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga berechtigt, befinden sich einige Teams.