Wird aus dem Zweikampf in der A-Klasse Birkenfeld um die Meisterschaft und die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga ein Mehrkampf? Der SV Buhlenberg hat es in der Hand und kann auch dem SV Oberhausen behilflich sein.

Im Mittelpunkt des Spieltags in der A-Klasse steht das Derby zwischen dem SV Buhlenberg und dem FC Brücken, das am Samstag (16.30 Uhr) auf dem „Monte Buhlo“ angepfiffen wird. Die Buhlenberger können dabei mit einem Heimsieg das Spitzenduo, das der Bollenbacher SV und der FC Brücken bilden, noch mehr unter Druck setzen. Zumindest auf die Brückener kann der SVB seinen Rückstand auf vier Zähler verkürzen.

Außerdem steht für die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt, die mit zwei Niederlagen ins Jahr 2025 gestartet ist, eine sehr wichtige Partie an. Am Sonntag, ab 15 Uhr, muss dringend bei Schlusslicht TuS Oberbrombach gewonnen werden, um sich etwas von der Abstiegszone zu entfernen.

Coco sieht beste Aufstiegschancen für BSV und Brücken

Sieben Punkte liegen der BSV und der FC Brücken in der Tabelle vor dem SV Buhlenberg und dem SV Oberhausen, der allerdings noch eine Partie mehr zu bestreiten hat als die drei Kontrahenten. Das bringt natürlich in das ohnehin brisante Derby zwischen Buhlenberg und Brücken einen besonderen Reiz. Verlieren die Gastgeber, ist der Zug zu den beiden ersten Tabellenplätzen wohl endgültig abgefahren.

SVB-Trainer Giuseppe Coco sieht die Aufstiegschancen allerdings unabhängig vom Resultat am Samstag als recht gering an. Er sagt: „Das ist ein Derby bei uns zu Hause, und natürlich wollen wir das gewinnen. Allerdings glaube ich nicht, dass ein Sieg sehr viel ändert. Ich sehe den BSV und den FC Brücken zu konstant und glaube nicht, dass sie von den beiden ersten Rängen verdrängt werden.“

Heiße Tänze in den drei bisherigen Treffen dieser Saison

Dennoch will der SVB, dem Jan Baron im Spitzenspiel fehlen wird, natürlich bereit sein, wenn sich die Tür noch einmal öffnet. Coco erklärt: „.Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung und sind mit zwei Siegen sehr gut gestartet. Wir wollen jetzt die Mannschaft weiterentwickeln, unsere Chancenverwertung verbessern und weiterhin hinten gut stehen.“ Fürs Derby hat der Trainer ziemlich klare Erwartungen: „Ich bin sicher, dass der FC Brücken sein Spiel durchdrücken will. Wir haben in der Hinrunde, im Pokal und in der Halle gegen sie gespielt – und das waren immer brisante und umkämpfte Spiele. Das erwarte ich auch am Samstag und da müssen wir den Kampf annehmen.“

Noch frisch sind die Erinnerungen an das Halbfinale bei der Hallenmeisterschaft der VG Birkenfeld. 2:5 lag der SV Buhlenberg da hinten, um in der Verlängerung noch 7:5 zu gewinnen. Auch im Kreispokal hatten die Buhlenberger mit 2:1 die Nase vorne. Das Hinspiel in der A-Klasse entschied dagegen der FC Brücken vor 400 Zuschauern für sich.

Gonscharik glaubt auch an einen Zweikampf um die Spitze

Auch FCB-Trainer Stanislaw Gonscharik erwartet einen heißen Tanz im Lokalkampf. Er erläutert: „Das ist ein richtiges Derby. Wir wollen da unser Spiel machen, hoch pressen und Buhlenberg unter Druck setzen. Das wird aber nicht leicht auf dem nicht ganz so großen Rasen in Buhlenberg.“

In der Einschätzung der Tabellensituation teilt Gonscharik die Meinung von Coco nicht komplett. Er erklärt: „Ich denke auch, dass es ein Zweikampf zwischen uns und dem BSV wird. Aber ganz sicher ist das nicht. Ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Verletzungen oder Krankheiten, können immer dazu führen, dass man mal zwei Spiele in Folge verliert und dann wird es wieder eng.“

FC Brücken kann aus dem Vollen schöpfen

Davon ist der FCB derzeit allerdings weit entfernt. Am Samstag stehen alle Spieler zur Verfügung. Gonscharik kann also aus dem Vollen schöpfen. Er ist optimistisch: „Die Wintervorbereitung war gut, obwohl wir nur ein Testspiel hatten, weil uns zweimal der jeweilige Gegner abgesagt hat. Aber wir sind ohne Krankheitswelle durchgekommen und die beiden ersten Spiele mit sechs Punkten und 7:1 Toren waren sehr überzeugend.“ Da ist natürlich klar, dass der FCB diese Serie fortsetzen und sich gerne tabellarisch weiter absetzen möchte.

Insgesamt stehen sich zwei sehr gute Teams mit einem guten Lauf gegenüber. Da die Partie noch dazu ein traditionsreiches Derby und ein Heimspiel des Verfolgers ist, sollte einer spannenden und brisanten Begegnung nichts im Wege stehen. Bleibt abzuwarten, ob nicht am Ende der BSV, der beim TuS Mörschied II antritt, Sieger dieses Derbys wird, weil sich der SVB und der FCB womöglich die Punkte geteilt haben.

Kellerduell in Oberbrombach und Spannung in Fischbach

TuS Mörschied II – Bollenbacher SV (Sonntag, 13 Uhr). Natürlich ist der BSV Favorit, doch ganz leicht wird die Angelegenheit für den Spitzenreiter sicher nicht, weil die Mörschieder erstens personell zurzeit ganz gut aufgestellt sind und sie zweitens nichts zu verlieren haben. Zwar rangiert das Team von Trainer Heiko Faller noch immer auf dem ersten denkbaren Abstiegsplatz, aber sechs Punkte aus den ersten drei Partie des Jahres sorgen für gute Chancen im Kampf um den Klassenverbleib. Das Spiel gegen den BSV ist Bonusmaterial für den TuS. In der Hinrunde siegte der BSV 5:1.

FC Bärenbach – TuS Hoppstädten (Sonntag, 15 Uhr). Nach der Derbyniederlage gegen den SV Heimbach hat der TuS mit dem Ausgang des Aufstiegsrennens endgültig nichts mehr zu tun. Der FC Bärenbach muss langsam mit dem Punkten anfangen, um nicht noch weiter in den Abstiegskampf verstrickt zu werden. Im Hinspiel zeigte der FCB seine Klasse und siegte 5:1.

TuS Oberbrombach – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt (Sonntag, 15 Uhr). Nur mit seinem zweiten Saisonsieg hat der TuS Oberbrombach noch realistische Aussichten, dem Abstiegsgespenst zu entkommen. Die SG Idar-Oberstein ist ein potenzieller Konkurrent. Die Gäste haben neun Punkte mehr auf der Habenseite und rangieren damit knapp über dem Strich. Im Hinspiel siegte die SGIO 4:2.

TuS Veitsrodt – Spvgg Wildenburg (Sonntag, 15 Uhr). Der TuS Veitsrodt hat im Abstiegskampf Zeichen gesetzt und ist in den ersten Partien des neuen Jahres nicht auf die Abstiegsplätze gerutscht. Die Mannschaft von Trainer Marvin Ensch behielt im Kellerduell gegen den TuS Oberbrombach die Nerven und siegte und überraschte dann bei Aufstiegsanwärter SV Oberhausen mit einem 2:2. Gegen Wildenburg wird es wieder nicht leicht. Die Spvgg reagierte auf die unglückliche 1:2-Niederlage in Buhlenberg mit einem souveränen 3:0 gegen Oberbrombach. Das Hinspiel ging mit 5:2 an die Wildenburger.

Spvgg Fischbach – SV Oberhausen (Sonntag, 15 Uhr). Beide müssen punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die Fischbacher an die Nichtabstiegsplätze, die Oberhausener an die Aufstiegsränge. Oberhausen setzte sich in der Vorrunde 5:2 durch.

SV Mittelreidenbach – SV Niederwörresbach (Sonntag, 15 Uhr). Die Mittelreidenbacher mussten in ihren ersten beiden Partien nach der Winterpause satte acht Gegentreffer hinnehmen. Dafür ist ihr Spielertrainer offensichtlich gut drauf. Florian Herzog netzte beim 3:3 zuletzt in Langweiler doppelt. Gegen seinen Ex-Verein ist ihm sicher auch ein Tor zuzutrauen. Klar, dass der SVN das verhindern möchte. Das Hinspiel gewannen die Miuttelreidenbacher durch einen Viererpack von André Müller 4:2.

SV Heimbach – ASV Langweiler/Merzweiler (Sonntag, 15 Uhr). Nach seinem Derbysieg in Hoppstädten hat der SV Heimbach im Abstiegskampf Lunte gerochen. Noch ist das Team von Trainer Kevin Hohrein Vorletzter, doch mit einem weiteren Dreier würde es dem rettenden Ufer ein gutes Stück näher kommen. In der Hinrunde setzten sich die Langweilerer 4:3 durch.