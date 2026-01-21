Abgang beim FC Schmittweiler Gerardo Luciano folgt Murat Yasar nach Bad Sobernheim Olaf Paare 21.01.2026, 16:07 Uhr

i Auf gute Zusammenarbeit: Thomas Sponheimer (links) und Martin Rupp (rechts) begrüßen die Zugänge Gerardo Luciano, Louis Barthel und Florian Bernardy. FC Bad Sobernheim//Dorothee Rupp

Gerardo Luciano gehört zu den auffälligsten Spielern beim Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach. Nun macht er zwei Schritte zurück, wechselt in die A-Klasse.

Der FC Bad Sobernheim stellt die Weichen für die kommende Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Gerardo Luciano, Louis Barthel und Florian Bernardy kehren aus höheren Klassen zurück zu ihrem Heimatverein. „Das sind alles drei richtig gute Fußballer, die aber auch Bad Sobernheimer Wurzeln und schon einmal bei uns gespielt haben“, erklärt Martin Rupp, der Vorsitzende des FCS, der gemeinsam mit Teammanager Thomas Sponheimer das Trio ...







