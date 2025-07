Gelbe Karte plus und Frauen in Männerteams

In einem Punktspiel von Strafraum zu Strafraum zu spielen, war bisher undenkbar. In der kommenden Saison ist das in der C-Klasse möglich. Diese kleine Revolution ist Teil einer Veränderung des Spielbetriebs in den untersten Fußball-Klassen und gehört zu den Neuerungen, die der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) für das bevorstehende Spieljahr 2025/2026 beschlossen hat.

Auch an neue Regeln müssen sich Spieler und Anhänger wieder gewöhnen. Zum Beispiel kommt die Gelb-Rote Karte zurück. Wir geben einen Überblick über die Veränderungen.

Flex-Spielbetrieb: Dabei geht es – wie der Name es schon vermuten lässt – um größtmögliche Flexibilität bei der Austragung eines Fußballspiels in der C-Klasse. Das betrifft die Spielerzahl der Mannschaften sowie die Größe des Spielfeldes. Gespielt werden kann grundsätzlich im Neun-gegen-Neun, Zehn-gegen-Zehn oder eben Elf-gegen-Elf. Maximal zwei Auswechselspieler sind möglich. Stehen sich beide Mannschaften mit je neun Akteuren gegenüber, dann kann das Spielfeld um bis zu 33 Meter verkürzt werden. Das heißt im Klartext, es ist möglich, von Strafraum zu Strafraum zu spielen, sofern transportable Großtore zur Verfügung stehen. Die 7,32 Meter x 2,44 Meter großen Gehäuse bleiben obligatorisch. Jede Mannschaft der untersten Spielklasse kann jederzeit in der Saison mit einer Vorlaufzeit von 48 Stunden vor dem nächsten Spiel in den Flex-Spielbetrieb wechseln. Dieses Team spielt dann weiter in Konkurrenz um Punkte, verliert aber sein Aufstiegsrecht. Die Flex-Mannschaft informiert spätestens 48 Stunden vor dem angesetzten Spieltermin den Gegner und Staffelleiter über die Mannschaftsgröße.

Erweiterter Flex-Spielbetrieb: Der Fußballkreis Birkenfeld geht in einer Art Pilotprojekt noch weiter. Hier sind sogar Spiele im Acht-gegen-Acht oder Sieben-gegen-Sieben mit 70 Minuten Spielzeit von Strafraum zu Strafraum auf kleinere Tore (5x2 Meter) möglich. Die Mannschaft, die diesen erweiterten Flex-Betrieb beantragt, hat das bevorstehende Spiel allerdings verloren. Jedoch gilt die Partie als offiziell ausgetragen und verursacht keine weiteren Kosten. „Wir wollen möglichst allen Fußballern das Spielen ermöglichen und alle unsere 31 C-Klasse-Mannschaften durch die Saison bringen. Im Idealfall zieht sich diesmal kein Team vorzeitig zurück“, erklärt der Birkenfelder Kreisvorsitzende Jürgen Falz die Maßnahme.

Frauen in Männerteams: Tatsächlich hat der SWFV den Weg für geschlechterübergreifende Teams freigemacht. Auf Kreisebene, also bis zur A-Klasse, können Frauen in Männerteams spielen. In der Spielordnung wurde der entsprechende Passus bereits verankert. Dort heißt es: „Spielerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können bei allen Spielen in Herrenmannschaften auf Kreisebene eingesetzt werden.“ Es ist demnach auch möglich, dass eine Spielerin ein Zweitspielrecht für eine Männermannschaft eines anderen Vereins beantragen kann. Beispielsweise dürfte eine Akteurin von Frauen-Verbandsligist DSG Breitenthal nach entsprechendem Antrag auch für die Männermannschaft des TuS Breitenthal oder jeden anderen Verein von der C- bis A-Klasse auflaufen.

Aufstieg: Aus der C-Klasse sind in der neuen Runde Meister und Vizemeister aufstiegsberechtigt.

Abstieg: Ein Kritikpunkt von vielen Fußball-Interessierten galt immer dem unsicheren Abstieg. Bisher waren Abstiegslagen in höheren Ligen und Aufstiegsspiele Unsicherheitsfaktoren, die dafür gesorgt haben, dass mitunter erst einige Wochen nach Ablauf der Saison klar war, wie viele Mannschaften aus einer Spielklasse eine Etage nach unten müssen. Der SWFV hat darauf reagiert. Er hat die Mindestabstiegszahl jeder Liga festgelegt. Grundsätzlich gilt, dass aus einer 16 Mannschaften starken Liga bis zu vier Teams absteigen können. Ansonsten ist die Absteigerzahl in den Spielklassen festgelegt. In der Verbandsliga steht ein Absteiger, in der Landesliga stehen zwei Absteiger fest. Aus den Bezirksligen und den A-Klassen steigen drei Mannschaften ab.

In den B-Klassen an der Nahe muss man genauer hinschauen. Aus den Bad Kreuznacher Staffeln, jeweils mit 15 Teams bestückt, steigen jeweils drei Mannschaften ab.

Der Kreis Birkenfeld hat nach wie vor eine paritätische Abstiegsregelung. Mindestens zwei Teams pro Staffel, also zwei Mannschaften müssen auf jeden Fall absteigen. Wenn freilich alle Meister und Vizemeister der C-Klasse ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen (können), dann steigen fünf Mannschaften ab – das bedeutet, dass die beiden drittletzten jeder BIR-Staffel ein Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib bestreiten müssten.

Zeitspiel: In der neuen Saison dürfen Torhüter von der Champions League bis in die C-Klasse den Ball maximal acht Sekunden lang mit den Händen sichern. Überschreiten sie diese Zeitspanne, so gibt es in Zukunft Eckball für die gegnerische Mannschaft. Markus Schwinn, der Schiedsrichter-Lehrwart des SWFV, glaubt, dass die neue Regel das Spiel tatsächlich beschleunigen wird. „Die Schiedsrichter sind angehalten, den Arm zu heben und die letzten fünf Sekunden mit den Fingern herunterzuzählen. Hat der Torwart den Ball dann immer noch nicht freigegeben, gibt es eben Eckball.“

Persönliche Strafen: Die Gelb-Rote Karte kehrt zurück, und Zeitstrafen dürfen nur noch unter bestimmten Umständen ausgesprochen werden und sind an eine Gelbe Karte gekoppelt. Es ist die sogenannte „Gelbe Karte plus“.

Fortan ist klar geregelt, wann die „Gelbe Karte plus“ zu zeigen und damit eine Zeitstrafe auszusprechen ist. Diese Maßnahme wird nur bei bestimmten „verwarnungswürdigen Vergehen“ eingesetzt, nämlich beim Simulieren (beispielsweise einer Schwalbe), bei der absichtlichen Verzögerung der Spielfortsetzung (etwa Ballwegschießen oder Blockieren eines Freistoßes), bei unsportlichem Protestieren (Meckern, Abwinken oder Ähnliches) und beim unzulässigen Täuschen beim Elfmeter durch den Schützen. Schwierig: Bei diesen vier Fällen muss der Schiedsrichter die Zeitstrafe aussprechen, die Gelbe Karte als erste „Warnung“ reicht dann nicht mehr. „Er hat regeltechnisch keine andere Wahl“, erklärt Markus Schwinn und fügt hinzu: „Wenn der Schiri eine der vier genannten Fälle erkennt, muss er zwingend die „Gelbe Karte plus“ einsetzen.“ Das sieht dann so aus, dass der Referee nach einem dieser Vergehen die Gelbe Karte zeigt und den betroffenen Spieler dann mit einer Geste für zehn Minuten nach draußen schickt.

Nur Gelb, ohne Zeitstrafe, ist weiterhin für alle anderen Sanktionsfälle (Fouls, absichtliches Handspiel usw.) vorgesehen. Und im Wiederholungsfall werden die Referees wieder die Gelb-Rote Karte zeigen. Die Regeln für Rote Karten bleiben unverändert.