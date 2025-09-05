Zehn Punkte gegen zwölf Punkte. Am sechsten Spieltag stehen sich der VfR Baumholder II und der TuS Hoppstädten im ersten richtigen Spitzenspiel der A-Klasse-Saison gegenüber.

Die bisherigen fünf Spieltage der Fußball-A-Klasse Birkenfeld deuten an, dass in der aktuellen Saison große Ausgeglichenheit zwischen den Teams herrscht und jeder von jedem geschlagen werden kann. Allerdings kristallisiert sich auch schon eine Spitzengruppe in der Tabelle heraus, die sich langsam vom Rest des Feldes absetzt. Der TuS Hoppstädten, der SV Buhlenberg (beide 12 Punkte), die Spvgg Wildenburg, der VfR Baumholder II und der TuS Mörschied II (alle 10 Punkte), belegen die ersten fünf Ränge und sind im Moment am konstantesten. Am Sonntag um 15 Uhr steht daher das erste richtige Spitzenspiel der Saison an. Der VfR Baumholder II empfängt den TuS Hoppstädten.

Für VfR-Trainer Jonas Gedratis ist die Spitzenpartie allerdings mehr eine Momentaufnahme. Er sagt: „Baumholder gegen Hoppstädten ist immer eine interessante Partie. Ich denke allerdings, dass der TuS das Topteam der Liga ist und es bei uns zu früh ist, um uns als Spitzenteam zu bezeichnen. Ich erwarte am Ende doch fünf bis sechs Mannschaften vor uns.“

Reichert macht den Saisonverlauf nicht von dieser Partie abhängig

Das sieht TuS-Coach Philipp Reichert etwas anders. Er erklärt: „Ich denke, der VfR ist ein starker Gegner, zumal deren erste Mannschaft schon am Samstag spielt und wir deshalb nicht wissen, wer von dort noch dazu kommt. Ich hatte Baumholder ohnehin unter den ersten fünf erwartet.“

Die personell gut besetzte TuS-Mannschaft ist allerdings dennoch absolut konkurrenzfähig in diesem Spiel, und Trainer Reichert macht den weiteren Saisonverlauf ohnehin nicht von dieser einen Partie abhängig. Er sagt: „Wir versuchen natürlich, zu gewinnen.“ Der Coach fügt hinzu: „Es ist auch ein interessantes Spiel, um zu sehen, wo wir stehen. Aber auch wenn wir es nicht gewinnen, ist das natürlich keine Entscheidung in der Frage, wo wir am Ende landen.“

Dem VfR Baumholder II fehlen drei wichtige Stützen

Gedratis, dem mit Julian Staudt, Tim Simon und Marcel Gutendorf drei Spieler fehlen werden, sieht im TuS den Favoriten in Sachen Meisterschaft. Er erklärt: „Hoppstädten ist spielerisch stark und hat eine sehr gute Mischung aus jungen, wilden Offensivleuten und erfahrenen, abgeklärten Spielern in der Defensive. Die Hoppstädtener sind für mich ein Aufstiegsfavorit, den wir aber durchaus schlagen können, wenn wir unsere Vorgaben erfüllen und umsetzen, was wir trainiert haben.“

Der Schlüssel zum Erfolg liegt nach Meinung des Trainers in der Einstellung seines Teams. Er erläutert: „Wir hatten bei der 0:4-Niederlage letzte Woche in Buhlenberg eine 20-minütige Phase, in der wir mental schwach waren und dann auch vier Tore kassiert haben.“ Das soll seiner Mannschaft eine Lehre sein. Gedratis betont: „ Wenn wir es gegen den TuS schaffen, über 90 Minuten konzentriert zu sein, haben wir gute Chancen zu gewinnen.“

„Wir haben eine tolle Mischung und sind so ausgeglichen besetzt, dass es manchmal echt schwer ist, die Startelf auszuwählen“

Hoppstädtens Coach Philipp Reichert

Reichert, den die deutliche VfR-Niederlage in Buhlenberg überrascht hat, ist, bis auf die Niederlage am ersten Spieltag gegen die SG Rhaunen/ Bundenbach, mit dem Saisonauftakt seines Teams sehr zufrieden und sieht den Schlüssel zum Erfolg über den VfR in der eigenen Stärke. Er erklärt: „Wir wollen unseren Stil beibehalten und guten Fußball spielen.“ Und Reichert nennt ein Faustpfand, das schlussendlich entscheidend sein könnte: „Insgesamt sehe ich für den Saisonverlauf unseren großen und ausgeglichenen Kader als Vorteil gegenüber den Konkurrenten. Wir haben eine tolle Mischung und sind so ausgeglichen besetzt, dass es manchmal echt schwer ist, die Startelf auszuwählen.“

Zweifellos stehen sich am Sonntag zwei der spielstärksten A-Klasse-Teams gegenüber, die mit großer Wahrscheinlichkeit eine rasante und spannende Partie mit völlig offenem Ausgang bieten werden.

Die restlichen Spiele kurz vorgestellt

FC Bärenbach - TuS Mörschied II (Sonntag, 15 Uhr). Der TuS hat am vergangenen Wochenende seine erste Niederlage der Saison eingesteckt. Die Bärenbacher, die aktuell fünf Punkte weniger haben, werden genau austesten, wie die Mörschieder diese erste Pleite weggesteckt haben und peilen ihren ersten Heimsieg an.

SV Weiersbach - Spvgg Wildenburg (Sonntag, 15 Uhr). Aufsteiger SV Weiersbach ist zweifellos in der A-Klasse angekommen und seit nunmehr drei Partien ungeschlagen (zwei, Unentschieden, ein Sieg). Die Wildenburger haben zwar schon zehn Punkte und sind Dritter, haben zuletzt aber zweimal nicht gewonnen und dabei nur ein Tor geschossen.

SG Rhaunen/Bundenbach - FC Brücken (Sonntag, 15 Uhr, in Rhaunen). Nach seinem Katastrophenstart mit drei Niederlagen hat sich der FC Brücken etwas gefangen und in zwei Heimspielen zuletzt immerhin vier Punkte gesammelt. In Rhaunen wird es trotzdem sehr schwer für das Stanislav-Gonscharik-Team, denn die Gastgeber sind ofensiv glänzend besetzt und sehr spielstark.

ASV Langweiler/Merzweiler - Bollenbacher SV (Sonntag, 15 Uhr). Vier Punkte aus den vergangenen beiden Partien lassen die Langweilerer durchatmen. Beim amtierenden Vizemeister BSV ist am vergangenen Wochenende der Knoten geplatzt. Gegen die SG Unnertal gelang endlich der erste Sieg. Mit nun fünf Punkten hat sich der BSV im Moment einen Zähler vor Langweiler platziert.

SG Unnertal - SV Buhlenberg (Sonntag, 15 Uhr). Nach ihrem tollen Verbandspokal-Auftritt gegen Oberligist TSV Gau-Odernheim müssen die Buhlenberger nun beweisen, dass sie auch en Alltag in der A-Klasse weiter stemmen. Da hilft es bestimmt, dass das Coco-Conde-Team zusammen mit dem TuS Hoppstädten mit zwöl Punkten die Tabelle anführt. Doch die wilden und offensivstarken Unnertaler sind zweifellos ein gefährlicher Gegner für den amtierenden Kreispokalsieger.

SV Mittelreidenbach - Spvgg Fischbach (Sonntag, 15.15 Uhr). Die Mittelreidenbacher sind die einzige Mannschaft, die in der A-Klasse bisher sieglos sind. Mit einem Punkt halten sie im Moment die Rote laterne in der Hand. Die Sieglosigkeit würde der SVM nur zu gerne am Sonntag im Derby gegen die Spvgg Fischbch beenden. Doch die Eulen sind bisher ziemlich stabil unterwegs und haben schon acht Punkte auf dem Konto.