Dass der amtierende Kreispokalsieger SV Buhlenberg favorisiert in das A-Klasse-Gastspiel bei Vizemeister BSV geht, liegt daran, dass der BSV personelle Sorgen hat. Das ist auch das Problem der SG Unnertal vor der Partie beim TuS Hoppstädten.

Am siebten Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld steht neben dem Derby an der Tabellenspitze, zwischen Tabellenführer TuS Hoppstädten und der SG Unnertal, der Auftritt des zu den Titelaspiranten gehörenden amtierenden Kreispokalsiegers SV Buhlenberg beim amtierenden Vizemeister Bollenbacher SV an. Beide Partien finden am Sonntag, um 15 Uhr, statt und bei beiden wären spannende und enge Spielverläufe keine Überraschung.

Allerdings haben zwei der vier Teams mit argen Personalsorgen zu kämpfen, nämlich der BSV und die SG Unnertal. SGU-Trainer Enrico Willrich sagt: „Wir sind momentan geplagt vom Verletzungspech, und ich hoffe, dass wir am Sonntag elf Mann zusammenbekommen. Sieben Stammspieler sind angeschlagen oder im Urlaub.“ Gleichwohl gibt sich der Coach kämpferisch: „Wir fahren natürlich trotz unserer Sorgen nach Hoppstädten und können nach dem 5:2-Sieg gegen Buhlenberg am letzten Sonntag komplett frei und ohne Druck aufspielen. Wir möchten ein sehr unangenehmer Gegner für den TuS sein.“

Noch ärger gebeutelt ist allerdings der Bollenbacher SV, dem durch Langzeitverletzungen, Krankheit und Urlaub fast ein kompletter Kader nicht zur Verfügung steht. Trainer Carsten Fuchs erklärt: „Eine solch extreme Personalsituation hatte ich als Trainer noch nie. Wir haben schon neun Langzeitverletzte und können einfach nur versuchen, unsere Spiele bis zur Winterpause so positiv wie möglich zu gestalten, um dann hoffentlich in der Rückrunde wieder ziemlich komplett zu sein und unsere Punkte zu holen.“

Da kommt natürlich das Heimspiel gegen den SV Buhlenberg, auf dem Kirchenbollenbacher Rasen, nicht unbedingt gelegen, obwohl Buhlenbergs Trainer Giuseppe Coco keinesfalls von einem leichten Spiel ausgeht. Er sagt: „Ich denke, der BSV hatte sicherlich zu Beginn der Saison noch mit den Folgen des verpassten Aufstiegs zu kämpfen und berappelt sich so langsam wieder. Sie haben ja zuletzt auch gerade zu Hause wieder gepunktet.“

BSV und Buhlenberg verloren jeweils zuletzt 2:5 nach 2:0-Führung

Auch Fuchs schenkt natürlich die Partie gegen den SVB nicht ab. Er betont: „Wir sind Sportler und wollen immer gewinnen. Jetzt haben halt mal die Jungs, die vielleicht letzte Saison nicht so viel gespielt haben, die Chance, sich zu beweisen. Buhlenberg ist natürlich ein starkes Team und spielt attraktiven Fußball, aber wir werden da alles reinhauen und unsere Chance suchen.“

Beide Mannschaften erlebten am vergangenen Wochenende auswärts einen ähnlichen Spielverlauf. Beide – der BSV beim ASV Langweiler/Merzweiler, der SV Buhlenberg bei der SG Unnertal – gingen 2:0 in Führung, gingen letztlich aber 2:5 baden. Gerade für den SV Buhlenberg war das ein Rückschlag, nachdem sich die Mannschaft vier Tage zuvor im Verbandspokal gegen den TSV Gau-Odernheim ausgezeichnet verkauft hatte. Beide brauchen nun die Punkte – der BSV, um nicht zu stark unten reinzurutschen, der SVB, um oben dranzubleiben.

Ähnlicher taktischer Ansatz

Taktisch haben die beiden Coaches einen ähnlichen Ansatz, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Coco erklärt: „Wir haben bei unseren zwei Niederlagen insgesamt neun Tore kassiert, weil wir einfach viel zu leichte Fehler gemacht haben. Dabei haben meine Jungs ja bei der 0:4-Pokalniederlage gegen den Oberligisten Gau-Odernheim gezeigt, dass sie sicher und gut verteidigen können. Wir wollen deshalb am Sonntag zunächst mal sicher stehen, die Null halten und aus dieser Sicherheit in unsere offensiven Aktionen kommen.“

Bei Fuchs hängt vieles an den zur Verfügung stehenden Spielern. Er sagt: „Grundsätzlich wollen wir bei unserer Spielidee mit einer kompakten Defensive und gefährlichem Umschaltspiel bleiben. Momentan muss ich meine Taktik aber oft dem Personal anpassen und kann erst am Spieltag entscheiden, wie wir eine Partie angehen.“ Deshalb relativiert Fuchs auch die gesamte Situation. Er sagt: „Wir nehmen das alles so an, wie es ist und machen das Beste daraus. Momentan haben wir gerade mal ein Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten. Alle im Verein und auch die Zuschauer schätzen aber die Situation richtig ein und tragen das Ganze mit.“

Bei Coco, dem am Sonntag Melvin Römer und Pascal Kurz fehlen, ist das Saisonziel recht klar. Er sagt: „Wir wollen oben mitspielen. Dafür, dass wir jetzt von der Belastung her zehn Spiele in 45 Tagen hatten, stehen wir auch mit nur drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer gut da.“

Die Tabelle und die personelle Ausgangslage sprechen also eine deutliche Sprache pro Buhlenberg. Dennoch ist ein Auswärtsspiel in Kirchenbollenbach nie leicht, und der BSV könnte natürlich mit einem Sieg viel Selbstvertrauen tanken.

Die weiteren Spiele am Wochenende kurz notiert

ASV Langweiler/Merzweiler – SG Rhaunen/Bundenbach (Samstag, 16 Uhr). Zwei Heimsiege und ein Auswärtsunentschieden in Folge haben den ASV in die Spur gebracht. Nun gibt es die Chance, an Aufsteiger SG Rhaunen/Bundenbach vorbeizuziehen, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat.

TuS Mörschied II – SV Mittelreidenbach (Sonntag, 13 Uhr). Drei Spiele in Folge hat der TuS Mörschied II nicht gewonnen. Gegen den SV Mittelreidenbach soll aber wieder ein Dreier her. Doch leicht wird das nicht. Bei den Gästen ist am vergangenen Wochenende der Knoten geplatzt. Das Florian-Herzog-Team fuhr endlich seinen ersten Sieg ein. Schlusslicht sind die Mittelreidenbacher gleichwohl noch.

Spvgg Fischbach – VfR Baumholder II (Sonntag, 15 Uhr). VfR-Trainer Jonas Gedratis war der Spitzenspiel-Niedelage am vergangenen Sonntag gegen den TuS Hoppstädten enttäuscht von seiner Mannschaft, die sich nun sicher rehabilitieren möchte. Doch die Gastgeber dürften die gleiche Idee haben, nachdem sie das Derby in Mittelreidenbach verloren haben.

Spvgg Wildenburg – SV Heimbach (Sonntag, 15 Uhr in Schauren). Die Wildenbuger sind überraschender Tabellenzweiter und wollen diese Position gegen den Tabellenvorletzten mindestens festigen. Allerdings dürften die Gäste mit ganz gutem Gefühl nach Schauren fahren, denn in der vergangenen Saison machten sie der Spvgg große Probleme und knüpften ihr insgesamt vier Punkte ab.

SV Niederwörresbach – FC Bärenbach (Sonntag, 15 Uhr). Punktgleich (je acht Zähler) gehen beide Teams in das Duell. Der SV Niederwörresbach muss im eigenen Strafraum besser aufpassen. Fünf Elfmeter hat die Equipe von Trainer Matthias Haag schon verursacht.