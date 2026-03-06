Gipfeltreffen in Baumholder Für VfR-Coach Jonas Gedratis ist Buhlenberg Favorit Björn Peters 06.03.2026, 11:09 Uhr

i Jonas Gedratis ist ein engagierter Coach. Er könnte mit seinem VfR Baumholder II den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Im Spizenspiel ist der SV Buhlenberg zu Gast. Stefan Ding

Das Rennen um die Meisterschaft noch einmal so richtig spannend machen könnte der SV Buhlenberg, wenn er am Sonntag das Spitzenspiel beim VfR Baumholder II gewinnt. Für dessen Trainer ist der SVB ohnehin der Favorit.

Kaum ist die Rückrunde der Fußball-A-Klasse Birkenfeld gestartet, steht auch schon das erste absolute Topspiel auf dem Programm. Am Sonntag, um 13 Uhr, empfängt Spitzenreiter VfR Baumholder II den SV Buhlenberg, der, das Torverhältnis außer Acht gelassen, punktgleich mit dem TuS Hoppstädten auf Rang zwei der Tabelle liegt.







