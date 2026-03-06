Das Rennen um die Meisterschaft noch einmal so richtig spannend machen könnte der SV Buhlenberg, wenn er am Sonntag das Spitzenspiel beim VfR Baumholder II gewinnt. Für dessen Trainer ist der SVB ohnehin der Favorit.
Kaum ist die Rückrunde der Fußball-A-Klasse Birkenfeld gestartet, steht auch schon das erste absolute Topspiel auf dem Programm. Am Sonntag, um 13 Uhr, empfängt Spitzenreiter VfR Baumholder II den SV Buhlenberg, der, das Torverhältnis außer Acht gelassen, punktgleich mit dem TuS Hoppstädten auf Rang zwei der Tabelle liegt.