Niederwörresbach empfängt BSV Für Haag ist Stoffel der beste Keeper der A-Klasse Björn Peters 07.11.2025, 12:33 Uhr

i Beim TuS Mörschied 2 gewann der SV Niederwörresbach (in blau) am vergangenen Wochenende 1:0. Diesmal empfängt der SVN den Bollenbacher SV, während die Mörschieder bei der Spvgg Wildenburg gastieren. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der vorne wie hinten engen A-Klasse Birkenfeld stehen sich am Sonntag zwei ehemalige Landesligisten gegenüber. Der SV Niederwörresbach trifft auf den Bollenbacher SV. Doch wie immer hat die A-Klasse außerdem Derby und Top-Spiele zu bieten.

Am letzten Vorrunden-Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steht neben dem Verfolgerduell zwischen der SG Rhaunen/Bundenbach und dem SV Buhlenberg auch ein Treffen zweier ehemaliger Landesligisten an. Der SV Niederwörresbach empfängt auf dem heimischen Hartplatz den Bollenbacher SV – und beide Teams kämpfen dabei darum, sich ins oberer Tabellen-Drittel zu schieben.







