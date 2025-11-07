Für Haag ist Stoffel der beste Keeper der A-Klasse

In der vorne wie hinten engen A-Klasse Birkenfeld stehen sich am Sonntag zwei ehemalige Landesligisten gegenüber. Der SV Niederwörresbach trifft auf den Bollenbacher SV. Doch wie immer hat die A-Klasse außerdem Derby und Top-Spiele zu bieten.
Am letzten Vorrunden-Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steht neben dem Verfolgerduell zwischen der SG Rhaunen/Bundenbach und dem SV Buhlenberg auch ein Treffen zweier ehemaliger Landesligisten an. Der SV Niederwörresbach empfängt auf dem heimischen Hartplatz den Bollenbacher SV – und beide Teams kämpfen dabei darum, sich ins oberer Tabellen-Drittel zu schieben.