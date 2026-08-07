SG Idar-Oberstein gastiert Für den VfL Weierbach ist Geschwindigkeit der Schlüssel Sascha Nicolay 07.08.2026, 13:18 Uhr

i Ganz klare Vorstellungen davon, wie seine Mannschaft die SG Idar-Oberstein schlagen kann, hat Oliver Kost, der Trainer des VfL Weierbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

VfL Weierbach gegen SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt ist ein hoch interessantes Stadt-Duell am zweiten Spieltag der B-Klasse Birkenfeld 1. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg gestartet.

Am zweiten Spieltag der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 steht ein Idar-Obersteiner Duell im Blickpunkt. Dabei empfängt der VfL Weierbach am Sonntag (15 Uhr) die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt. Beide Mannschaften haben den ersten Spieltag mit Siegen erfolgreich hinter sich gebracht und besitzen damit die Chance auf einen Sechs-Punkte-Start.







Artikel teilen

Artikel teilen