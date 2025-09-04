Nach seinem ersten Dreier am vergangenen Wochenende in Mörschied möchte der SV Heimbach am Freitag nachlegen. Gast ist der SV Niederwörresbach.

Bereits am Freitagabend wird die erste Partie des 6. Spieltags in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld angepfiffen. Dabei empfängt der SV Heimbach um 19 Uhr den SV Niederwörresbach.

Die Gastgeber gehen als Vorletzter ins Spiel, doch ihre Formkurve zeigt nach oben. Am vergangenen Sonntag überraschte das Team von Trainer Kevin Hohrein mit einem 4:1-Sieg beim TuS Mörschied II. Es war die erste Saisonniederlage für die Mörschieder. Für die Heimbacher bedeutete der Erfolg dagegen, dass sich ihr Konto endlich mit drei Punkten füllte.

Die Niederwörresbacher sind ausgeglichen in die Runde gestartet. Zwei Siegen stehen zwei Niederlagen und ein Unentschieden gegenüber. Gegen Aufsteiger SV Weiersbach reichte zuletzt zu Hause lediglich zu einem späten 2:2-Unentschieden. Immerhin lobte Trainer Matthias Haag die Moral seines Teams. Die verlorenen Punkte würde sich der SVN natürlich nur zu gerne in Heimbach zurückholen.