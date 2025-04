Das Spitzentrio der Fußball-A-Klasse Birkenfeld siegte im Gleichschritt, wobei Tabellenführer Bollenbacher SV und der FC Brücken ihre Siege einer guten zweiten Halbzeit zu verdanken hatten. Beide treffen am Sonntag aufeinander. Der SV Oberhausen setzte sich deutlich beim TuS Mörschied II durch.

Im Keller machte der FC Bärenbach durch den Sieg gegen Fischbach einen Riesenschritt zum Klassenerhalt. Der SV Heimbach steht, nach dem Sieg gegen den SV Mittelreidenbach, seit langer Zeit auch wieder über dem Strich.

Spvgg Wildenburg - TuS Hoppstädten 1:0 (0:0). Wildenburgs Trainer Sascha Nicolay war voll des Lobes für sein personell enorm gebeuteltes Team: „Eine überragende kämpferische Leistung, für die es beim Abpfiff zurecht Applaus von den Zuschauern gab.“ Am Ende standen gleich mehrere Zweitmannschaftsspieler auf dem Platz und Ersatzkeeper Luca Thomas ackerte im Sturm. Mit leidenschaftlichem Kampf brachten die Gastgeber ihre 1:0-Führung über die Zeit. Wildenburg hatte schon in der ersten Hälfte einige gute Gelegenheiten. Doch Marvin Jahnke schoss über das leere Tor (25.), Joshua Klein scheiterte an der Latte (31.), und Kai-Ilja Remutas Kopfball wurde auf der Linie geklärt (34.). Dem stand eine Großchance Hoppstädtens gegenüber, die ebenfalls auf der Linie geklärt wurde (45.). Beim entscheidenden Tor hatte Jannick Eckardt den richtigen Riecher. Er spitzelte den Ball ins Tor (57.). „Das lag in der Luft“, wies Nicolay nochmals auf die Mehrzahl guter Chancen auf Seiten der Gastgeber hin.

TuS Oberbrombach-– ASV Langweiler/Merzweiler 1:4 (0:3). „Langweiler hat aggressiv begonnen und viel Druck gemacht“, erklärte Oberbrombachs Trainer Karsten Jung die frühen Gegentore durch Luca Steinmann (6.) und Julian Heinz (14.). Eine Viertelstunde später erhöhte Steinmann auf 3:0 (29.). Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Nico Biegel mit einem satten 22-Meter-Vollspannschuss das 1:3 (48.). „Danach hatten wir mehr vom Spiel und auch einige Chancen“, beschrieb Jung die Zeit bis zur 70. Minute. Da notierte der starke Schiedsrichter Christoph Unckrich (Ebernburg) Jonas Emrichs vierten Treffer der Gäste, der den Deckel draufmachte.

TuS Mörschied II - SV Oberhausen 1:6 (0:2). „Da liegst du 0:2 zurück und weißt nicht warum“, teilte Mörschieds Abteilungsleiter Rainer Becker seine Gedanken zur Halbzeit mit. Mörschied hatte zwei Riesenchancen durch Bastian Schwinn (3./verzogen) und eine Zwei-gegen-eins-Situation (40./mieser finaler Querpass). Oberhausen ging durch eine prima Einzelleistung von Leandro Fritz, in Führung (37.). „Das war gar keine richtige Torchance“, monierte Becker den Treffer, bei dem Fritz durch Nachsetzen den Ball eroberte, Verteidiger und Torwart ausspielte und dann ins leere Tor einschob. Beim 0:2 schlug ein 35-Meter-Hammer von Alexander Claus im Winkel ein (44.). Nach dem Seitenwechsel agierte Mörschied zu offen, und Oberhausen konnte seine starke Offensive ausspielen. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff stellte Fritz per Konter auf 0:3. Danach trugen sich noch Claus (55.), Patrick Poth (73.) und Tim Grünewald (80.) beim Sieger in die Torschützenliste ein. Christoph Giese traf für Mörschied zum 1:3 (58.).

SV Buhlenberg - SV Niederwörresbach 5:2 (0:1). „Wir waren zu umständlich und kamen nicht mehr vors Tor“, beschrieb Buhlenbergs Trainer Giuseppe Coco den Rest der ersten Halbzeit nach guten ersten 20 Minuten. Andre Weber brachte die Gäste in Front (34.). „Das hatte sich angedeutet“, verwies Coco auf einige gute Chancen des SVN zuvor. Zur zweiten Halbzeit stellte Buhlenberg um und wurde bereits nach einer Minute mit dem Ausgleich durch Melwin Römer belohnt. Philipp Reichardt markierte zwar die erneute Führung der Gäste (62.), doch der zuvor eingewechselte Maximilian Mey glich mit seinem ersten Ballkontakt drei Minuten später aus (65.). Dann sorgte Kevin Conde mit einem platzierten 22-Meter-Freistoß für die erste Führung Buhlenbergs (70.). Nach diesem Doppelschlag „war die Partie durch“. Dem ersatzgeschwächten SVN fehlte die Kraft, er kam zu keiner nennenswerten Offensivaktion mehr. Römer zum Zweiten (74.) und Roman Nagel (80.) besorgten den Endstand.

FC Bärenbach - Spvgg Fischbach 1:0 (1:0). „Ein ganz wichtiger Sieg, den alle wollten“, freute sich Bärenbachs Trainer Johannes Mudrich. „Die Einstellung war top, da wurde sich 90 Minuten in jeden Zweikampf geworfen und geile Defensivarbeit geleistet“, erklärte er den Dreier. Die Partie war geprägt von vergebenen Eins-gegen-eins-Situationen. Zunächst scheiterte Mudrich an Fischbachs Keeper Marc Roth (10.), danach sein Mannschaftskollege Fabian Braumbach (22.). Und schließlich siegte Roth auch im Duell gegen Sandro Setz (75.). Auf der Gegenseite entschied FC-Torwart Sascha Kreuzer die Duelle gegen Kevin Meyer (25./Pfosten) und Elias Fuhr (35.) für sich. „Das waren die einzigen Hundertprozentigen für Fischbach im Spiel, obwohl sie bei Standards immer gefährlich waren“, sagte Mudrich. Den entscheidenden Treffer markierte Alexander Lerge, als er eine Freistoßflanke von Sandro Setz einköpfte (18.).

TuS Veitsrodt – FC Brücken 1:3 (0:0). „Eine gute Leistung von uns, wir haben uns gut gewehrt, aber am Ende hat man schon gesehen, warum Brücken Zweiter ist und wir etwas weiter hinten stehen“, fasste Veitsrodts Routinier Björn Rüssler die Partie zusammen. Nach ausgeglichenen 45 Minuten ging es torlos in die Pause. „Dann übernahm Brücken nach und nach das Spiel“, beschrieb Rüssler den zweiten Abschnitt. Doch zuerst brachte TuS-Trainer Marvin Ensch nach einem Freistoß sein Team in Führung (56). „Hinten raus haben uns die Körner gefehlt, ab der 60. Minute waren wir nicht mehr so eng am Mann“, erkannte Rüssler. Matthias Busch nutzte das eine Minute später zum Ausgleich (61.). Nur drei Minuten später ging der Gast durch einen 30-Meter-Freistoß von FC-Trainer Stanislav Gonscharik zum ersten Mal in Führung (64.). „Es ist eine Aufgabe, gegen einen Gegner wie Brücken zurückzukommen“, reagierte Rüssler auf das 1:2. „Wir haben es zwar versucht, aber da hat dann das Quäntchen Glück gefehlt.“ Busch markierte mit seinem zweiten Treffer den Endstand (76.). „Aufgrund der zweiten Halbzeit verdient“, beurteilte Rüssler den Sieg der Gäste.

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt – Bollenbacher SV 1:3 (1:1). Jonas Isenbruck (15.) brachte die Gastgeber in Front, Philipp Martin (39.) glich aus. Den Pausenstand sah SGler Timo Conradt als „gerecht“. „Ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für uns“, beschrieb er die ersten 45 Minuten. Im zweiten Abschnitt änderte sich das Bild, der Tabellenführer hatte mehr Platz und nutzte den auch aus. „Wir waren nicht mehr so bissig im Zweikampf“, erklärte Conradt die Hauptursache für die Überlegenheit der Gäste. Mike Ruppenthal machte zweimal (55., 80.) Zählbares daraus. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg“, zog Conradt Bilanz.

SV Heimbach – SV Mittelreidenbach 5:0 (1:0). „Mittelreidenbach versuchte, über 90 Minuten nach vorne zu spielen“, lobte Heimbachs Trainer Kevin Hohrein die Gäste. „Aber eine Hundertprozentige hatten sie nicht.“ Heimbach hatte die Partie meist im Griff. Lediglich in den 15 Minuten vor der Pause und zwischen der 55. und 70. Minute war Mittelreidenbach „optisch überlegen“. Im Gästetor stand SVM-Trainer Florian Herzog, der für seinen verletzten Co-Trainer und Stammkeeper Christian Mayer einsprang. Nach einer Minute musste er bereits hinter sich greifen, da Joshua Forster ihn mit einem Heber überwunden hatte – 1:0 (1.). Das war es jedoch an Zählbarem im ersten Abschnitt. „Da haben wir einiges liegen lassen“, erklärte Hohrein die knappe Pausenführung. Im zweiten Abschnitt stellten zuerst Philip Eisenhut (56./Foulelfmeter) und Steven Winter (72./Kopfball nach Flanke) auf 3:0, ehe es eine Zeitstrafe gegen die Gastgeber gab (75.). In Unterzahl machte Eisenhut mit einem strammen 16-Meter-Schuss das 4:0, ehe Forster mit einem klugen Schuss ins kurze Eck den Endstand markierte (88.).