Vor dem am Ostermontag mit Spannung erwarteten Halbfinale im Fußball-Kreispokal hat die SG Soonwald für klare Verhältnisse gesorgt: Lars Flommersfeld coacht das Team auch in der nächsten Runde.

Per Handschlag wurden die Verträge von Lars Flommersfeld als Trainer der ersten Mannschaft der SG Soonwald in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach und John Moreno als Verantwortlicher für die zweite Mannschaft der SG für die kommende Saison verlängert.

„Es ist extrem erfreulich zu sehen, wie Lars die Mannschaft weiterentwickelt hat. Seine Motivation und seine Idee vom Fußballspielen passen hervorragend zu unserem Team. Wir sind stabil unter den Top drei der A-Klasse und stehen zum vierten Mal hintereinander im Halbfinale des Kreispokals“, erläutert Christian Schröder, Sportlicher Leiter der SG Soonwald. Er ergänzt: „Zudem passt es menschlich. Lars fordert und fördert, und trotzdem bleibt der Spaß nicht auf der Strecke.“

„Dass die Jungs unsere Spielidee so schnell verinnerlichen und unsere Prinzipien so gut umsetzen, war so schnell nicht zu erwarten.“

Lars Flommersfeld

Dass beide erst kurz vor der aktuellen Runde zueinanderfanden, erwies sich dabei nicht als Problem. „Wir mussten ja spontan vor dem Saisonstart nach einem neuen Trainerteam suchen“, erinnert sich Dominik Benz, Abteilungsleiter beim TuS Seibersbach, an die durchaus aufregende Phase im vergangenen Sommer. „Zum Glück waren die Gespräche mit Lars von Anfang an positiv. Einen besseren Grundstein für die Weiterentwicklung des Teams hätten wir gar nicht legen können“, führt Benz weiter aus.

„Dass es großes Potenzial in der Mannschaft gibt, war mir bewusst“ sagt Lars Flommersfeld und ergänzt: „Dass die Jungs unsere Spielidee aber so schnell verinnerlichen und unsere Prinzipien so gut umsetzen, war so schnell nicht zu erwarten, bestätigt jedoch unseren eingeschlagenen Weg. Mich freut es sehr, wie sich die Mannschaft im individual- und gruppentaktischen Bereich weiterentwickelt hat. Dennoch liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, um unsere Ziele zu verwirklichen.“ Aktuell belegen die Soonwälder den dritten Rang, liegen drei Punkte hinter dem VfL Rüdesheim und Rang zwei zurück, der zu Aufstiegsspielen berechtigen würde. Am Ostermontag steht zudem das Halbfinale im Kreispokal in Winzenheim an. Ein Finale daheim winkt, denn das Endspiel wird in Seibersbach ausgetragen.

Ziel: Nächste Saison eine noch bessere Rolle spielen

„Auch wenn wir ganz am Rande des Kreises liegen, ist die SG Soonwald eine tolle Adresse. Partnerschaftliche Arbeit im und mit dem Vorstand und eine gute Infrastruktur mit mehreren Plätzen und Hallenzeiten stehen zur Verfügung. Zudem haben wir einen wirklich guten Zuschauerzuspruch“, zeigt sich Flommersfeld mit den Bedingungen zufrieden.

„Die Vorgabe an Lars war, wieder oben mitzuspielen“ umreißt Benz die Zielvorgaben und ergänzt: „Das klappt bisher ja wirklich gut. Trotzdem werden wir das Ziel für diese Saison nicht weiter schärfen. Wir sind momentan in wirklich guten Gesprächen mit einigen potenziellen Zugängen. Wenn wir dabei erfolgreich sind, dann wollen wir spätestens nächste Saison eine noch bessere Rolle spielen.“

Fabian Haas fungiert als Torwarttrainer

Auch bei der zweiten Mannschaft sollen die Erfolge über Kontinuität erzielt werden. „Dass das in der B-Klasse schwer wird, war zu erwarten“ umschreibt Schröder, der selbst zu den Spielern der zweiten Mannschaft zählt, die Ausgangslage. Das SG-Team ist Schlusslicht, holte seine vier Punkte aber allesamt nach der Winterpause. „Quantitativ sind wir gut aufgestellt“ sagt Trainer John Moreno und fügt an: „Einige Spieler müssen wir aber noch weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, uns in der nächsten Saison zu einer wettbewerbsfähigen B-Klassen-Mannschaft zu entwickeln und so einen guten Unterbau für die erste Mannschaft zu schaffen.“ Das ist möglich, weil es nach aktuellem Stand auch im Sommer keine Absteiger aus den Bad Kreuznacher B-Klassen geben wird. Diese sollen vielmehr durch einen verstärkten Aufstieg von C-Klassen-Klubs aufgestockt werden.

Das Trainerteam der SG Soonwald wird ergänzt von dem langjährigen Co-Trainer Sven Scholl und Torwarttrainer Fabian Haas.