SG Soonwald plant Zukunft Flommersfeld bleibt, Freudenberg steigt ein 27.03.2026, 09:58 Uhr

i Am Sonntag sicherte sich die SG Soonwald II die Meisterschaft in der C-Klasse. In der B-Klasse bekommt das Team mit Kevin Freudenberg einen neuen Trainer. Klaus Castor

Ungeschlagener Tabellenführer der A-Klasse – kein Wunder, dass die SG Soonwald weiter auf Erfolgstrainer Lars Flommersfeld setzt. Reservecoach Horst Köpsel verabschiedet sich dagegen mit dem Gewinn der C-Klassen-Meisterschaft.

Die SG Soonwald hat die Weichen für die kommende Fußballsaison gestellt und setzt dabei konsequent auf Stabilität und Weiterentwicklung. Das Trainerteam der ersten Mannschaft mit Lars Flommersfeld (Trainer), Sven Scholl (Co-Trainer) und Fabian Haas (Torwarttrainer) bleibt unverändert zusammen.







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