SG Soonwald triumphiert Flommersfeld bejubelt einen Sechs-Punkte-Sieg Jens Fink 15.03.2026, 21:20 Uhr

i Raus aus der Gefahrenzone: Ein Meisenheimer klärt den Ball, doch am Ende unterlag die Landesliga-Reserve bei Spitzenreiter SG Soonwald. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Was für ein Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach. Der Spitzenreiter gewinnt das Topspiel, ein Akteur der SG Nordpfalz trifft aus 45 Metern, und in Hochstätten gibt es in einem fairen Spiel drei Platzverweise.

Einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hat die SG Soonwald gemacht. Im Topspiel gegen Verfolger SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II setzte sich der Spitzenreiter knapp mit 4:3 durch und hält damit den Konkurrenten auf Distanz.







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