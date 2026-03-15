SG Soonwald triumphiert
Flommersfeld bejubelt einen Sechs-Punkte-Sieg
Raus aus der Gefahrenzone: Ein Meisenheimer klärt den Ball, doch am Ende unterlag die Landesliga-Reserve bei Spitzenreiter SG So
Raus aus der Gefahrenzone: Ein Meisenheimer klärt den Ball, doch am Ende unterlag die Landesliga-Reserve bei Spitzenreiter SG Soonwald.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Was für ein Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach. Der Spitzenreiter gewinnt das Topspiel, ein Akteur der SG Nordpfalz trifft aus 45 Metern, und in Hochstätten gibt es in einem fairen Spiel drei Platzverweise.

Lesezeit 4 Minuten
Einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hat die SG Soonwald gemacht. Im Topspiel gegen Verfolger SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II setzte sich der Spitzenreiter knapp mit 4:3 durch und hält damit den Konkurrenten auf Distanz.

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport