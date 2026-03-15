Was für ein Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach. Der Spitzenreiter gewinnt das Topspiel, ein Akteur der SG Nordpfalz trifft aus 45 Metern, und in Hochstätten gibt es in einem fairen Spiel drei Platzverweise.
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Einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hat die SG Soonwald gemacht. Im Topspiel gegen Verfolger SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II setzte sich der Spitzenreiter knapp mit 4:3 durch und hält damit den Konkurrenten auf Distanz.