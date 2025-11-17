Harte Kritik eines Trainers Flo Herzog: „Schiri nicht schuld am 0:6, aber schlecht“ 17.11.2025, 14:36 Uhr

i Florian Herzog hat Kritik an der Spielleitung des Schiedsrichters bei der 0:6-Niederlage des SV Mittelreidenbach gegen den Bollenbacher SV geübt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit der Klatsche gegen den BSV habe der Schiedsrichter nichts zu tun gehabt. Das festzustellen war SVM-Trainer Florian Herzog wichtig. Doch der Coach übte auch harte Kritik am Schiri, der unter anderem mit den Bällen nicht einverstanden gewesen sei.

Florian Herzog war aufgewühlt nach der 0:6-Niederlage in der A-Klasse gegen den Bollenbacher SV. Die Pleite gegen seinen Ex-Verein lag dem Coach des SV Mittelreienbach im Magen, aber auch der Auftritt von Schiedsrichter Scott Smith aus Planig. Herzog übte harsch Kritik an der Leistung des Unparteiischen, hatte dann aber die Befürchtung, dass dies so aussehen könnte, als würde er die Klatsche am Schiri festmachen, als wäre der Referee der ...







