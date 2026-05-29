Aufstiegsspiel in Simmertal Flachsberg-Stärke soll den VfL ins Endspiel führen Olaf Paare 29.05.2026, 15:26 Uhr

i Fanmarsch: Die Anhänger des VfL Simmertal auf dem Weg zum ersten Spiel in Buhlenberg. Auch am Samstag werden sie ihren VfL anfeuern. Stefan Ding

Den VfL Simmertal zeichnet eine starke Fankultur aus. Die Unterstützung der Anhänger werden die Simmertaler am Samstag auch brauchen, denn im zweiten Aufstiegsspiel gegen den SV Buhlenberg muss ein Sieg her.

Über den Flachsberg auf den Kirner Loh: So lautet die Losung des VfL Simmertal in Sachen Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga. Am Samstag um 17 Uhr empfangen die Simmertaler auf ihrem Sportgelände den SV Buhlenberg zum zweiten Aufstiegsspiel. Nach dem 2:4 im ersten Vergleich zählt nun nur ein Sieg, um die dritte und entscheidende Partie am Mittwoch zu erzwingen.







Artikel teilen

Artikel teilen