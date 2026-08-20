Kein einziges Sonntagsspiel – das gibt es in der A-Klasse Bad Kreuznach nur am Jahrmarkt. Vier Partien stehen am Freitag an, vier am Samstag.
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Mit einem Sieg und zwei Niederlagen ist Aufsteiger SG Weinsheim II durchwachsen in die Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gestartet. Nach drei Spieltagen liegt das Team des neuen Trainers Julian Fischer auf Tabellenplatz zehn. „Unser Ziel ist es, in der A-Klasse anzukommen und uns vom Abstiegsrang fernzuhalten“, formuliert Fischer den Anspruch der Weinsheimer Reserve.