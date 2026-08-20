Fischer sieht viele Derbys und deutlich höheres Niveau

Kein einziges Sonntagsspiel – das gibt es in der A-Klasse Bad Kreuznach nur am Jahrmarkt. Vier Partien stehen am Freitag an, vier am Samstag.

Mit einem Sieg und zwei Niederlagen ist Aufsteiger SG Weinsheim II durchwachsen in die Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gestartet. Nach drei Spieltagen liegt das Team des neuen Trainers Julian Fischer auf Tabellenplatz zehn.

„Unser Ziel ist es, in der A-Klasse anzukommen und uns vom Abstiegsrang fernzuhalten“, formuliert Fischer den Anspruch der Weinsheimer Reserve.