SV Buhlenberg neuer Zweiter
Fischbach fehlen nur Sekunden zum Sieg in Hoppstädten
Um Robin Weber zu stoppen, braucht es auch schon mal drei Spieler. Im Kollektiv bremsen die Akteure des VfR Baumholder II bei ihrem 5:1-Heimsieg hier den Wildenburger Angreifer.
Stefan Ding

Viel fehlte nicht, und die Spvgg Fischbach hätte dem Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Birkenfeld die zweite Saisonniederlage beigebracht. Am Ende holte der TuS Hoppstädten dann aber doch noch einen Punkt. 

Lesezeit 5 Minuten
Der TuS Hoppstädten bleibt trotz eines erneuten Remis – 2:2 in letzter Minute gegen die Spvgg Fischbach – Tabellenführer. Der Vorsprung auf den neuen Zweiten, den SV Buhlenberg, beträgt nur einen Punkt. Punktgleich dahinter lauert der VfR Baumholder II, der im Spitzenspiel die Spvgg Wildenburg mit 5:1 bezwang.

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Birkenfeld)Sport

Top-News aus dem Sport