Viel fehlte nicht, und die Spvgg Fischbach hätte dem Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Birkenfeld die zweite Saisonniederlage beigebracht. Am Ende holte der TuS Hoppstädten dann aber doch noch einen Punkt.
Lesezeit 5 Minuten
Der TuS Hoppstädten bleibt trotz eines erneuten Remis – 2:2 in letzter Minute gegen die Spvgg Fischbach – Tabellenführer. Der Vorsprung auf den neuen Zweiten, den SV Buhlenberg, beträgt nur einen Punkt. Punktgleich dahinter lauert der VfR Baumholder II, der im Spitzenspiel die Spvgg Wildenburg mit 5:1 bezwang.