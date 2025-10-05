SV Buhlenberg neuer Zweiter Fischbach fehlen nur Sekunden zum Sieg in Hoppstädten 05.10.2025, 19:59 Uhr

i Um Robin Weber zu stoppen, braucht es auch schon mal drei Spieler. Im Kollektiv bremsen die Akteure des VfR Baumholder II bei ihrem 5:1-Heimsieg hier den Wildenburger Angreifer. Stefan Ding

Viel fehlte nicht, und die Spvgg Fischbach hätte dem Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Birkenfeld die zweite Saisonniederlage beigebracht. Am Ende holte der TuS Hoppstädten dann aber doch noch einen Punkt.

Der TuS Hoppstädten bleibt trotz eines erneuten Remis – 2:2 in letzter Minute gegen die Spvgg Fischbach – Tabellenführer. Der Vorsprung auf den neuen Zweiten, den SV Buhlenberg, beträgt nur einen Punkt. Punktgleich dahinter lauert der VfR Baumholder II, der im Spitzenspiel die Spvgg Wildenburg mit 5:1 bezwang.







