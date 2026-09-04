Neuer Spvgg-Trainer
Fey-Nachfolger Weber lobt das Umfeld in Fischbach
Der Bollenbacher SV (grün-weiße Trikots) freut sich auf sein zweites Heimspiel in Folge. Nach dem Duell mit dem FC Brücken geht
Der Bollenbacher SV (grün-weiße Trikots) freut sich auf sein zweites Heimspiel in Folge. Nach dem Duell mit dem FC Brücken geht es nun gegen den ASV Langweiler.
Michael Greber

Der Kampf um die fünf Aufstiegsplätze ist schon früh entbrannt in der A-Klasse Birkenfeld. Einer der Kandidaten ist die Spvgg Fischbach mit ihrem neuen Coach Jan Weber.

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Der sechste Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld bringt eine Partie mit, die bereits zu diesem frühen Saisonzeitpunkt einen Fingerzeig in Sachen Aufstiegschancen bietet. Die Spvgg Fischbach empfängt am Sonntag um 15 Uhr den TuS Mörschied II und würde bei einer Niederlage schon ein wenig Boden gegenüber der Konkurrenz um Tabellenplatz fünf verlieren.
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