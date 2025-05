Derbyzeit ist in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld am Freitag in Brücken. Um 19 Uhr empfängt der FC Brücken den TuS Hoppstädten. Die Partie ist nicht nur wegen des Lokalkolorits spannend, sondern auch, weil es für die Gastgeber um wichtige Punkte im Dreikampf um den Titel und den Aufstieg in die Bezirksliga geht.

Zumindest bis Sonntag kann der FC Brücken die Tabellenführung in der A-Klasse übernehmen. Die Mannschaft um Spielertrainer Stanislav Gonscharik braucht dazu einen Sieg. 64 Zähler hätten die Brückener dann auf dem Konto – zwei mehr als der Bollenbacher SV und vier mehr als der SV Oberhausen. Die beiden Kontrahenten können am Sonntag nachziehen. Der BSV gastiert beim noch nicht geretteten TuS Veitsrodt, während die Oberhausener bei Schlusslicht TuS Oberbrombach ran müssen.

Doch zunächst muss der FCB seine Hausaufgaben machen, und das ist natürlich gegen den Mitabsteiger aus der Bezirksliga, den TuS Hoppstädten, der solider Fünfter mit 45 Punkten ist, nicht leicht.