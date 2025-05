Mit einer Freitagspartie beginnt der vorletzte Spieltag in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Dabei empfängt der FC Brücken den SV Niederwörresbach. Anstoß ist um 19 Uhr. Während es für den SV Niederwörresbach um nicht mehr viel geht, können die Brückener zumindest bis Sonntag den Rückstand auf den Bollenbacher SV und den SV Oberhausen auf einen Punkt verkürzen und damit den Druck auf das Spitzenduo erhöhen.

Selbst in der Hand hat der FC Brücken den Aufstieg nach drei sieglosen Spielen in Folge (3:3 in Langweiler, 1:2 gegen Hoppstädten, 0:0 beim BSV) nicht mehr. Die Mannschaft um Trainer Stanislav Gonscharik ist auf einen Patzer der beiden Top-Teams angewiesen. Am besten wäre für den FCB, wenn der SV Oberhausen in Hammerstein über die SG Idar-Oberstein stolpern würde – dann läge der Aufstiegsball wieder in Brücken, denn am letzten Spieltag gastiert der FCB im direkten Duell in Oberhausen. Voraussetzung ist aber vor allem ein Sieg am Freitag gegen Niederwörresbach.