Die Karten im Aufstiegsrennen der Fußball-A-Klasse Birkenfeld wurden neu gemischt. Der FC Brücken, der lange Verfolger Nummer eins war, verlor sein Heimspiel gegen den TuS Hoppstädten und musste den SV Oberhausen vorbeiziehen lassen. Die ersten drei, weiterhin angeführt vom Bollenbacher SV, trennen jeweils zwei Punkte.

Im Keller gelang der Spvgg Fischbach ein Coup, indem sie mit drei Punkten im Gepäck vom Spiel beim Tabellenvierten SV Buhlenberg nach Hause fuhren. Die „Eulen“ kletterten damit auf Rang 13, der nur im allerungünstigsten Fall zum Abstieg führt.

Spvgg Wildenburg – SV Niederwörresbach 2:0 (2:0). Wildenburgs Trainer Sascha Nicolay sprach von einem „verdienten, aber auch glücklichen Sieg“, bei dem der „überragend haltende“ Torwart Tim Clever „den Unterschied ausmachte“. Nicolay zählte insgesamt fünf „schwer zu parierende Bälle“, die der Schlussmann entschärfte. Drei vor und zwei nach der Pause. Die Tore zum Derbysieg steuerten Pascal Hagner mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 22 Metern (30.) und Björn Schwarz (45.+1) mit einem verdeckten Schuss bei. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff, schoss Marvin Jahnke knapp neben das Tor, das war die größte Chance auf einen dritten Treffer der Wildenburger.

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt – ASV Langweiler/Merzweiler 1:2 (0:1). Nach einer insgesamt chancenarmen Partie machte sich bei der SG Ernüchterung und Enttäuschung breit. „Es reicht im Moment nicht einmal mehr, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen“, haderte SG-Trainer Rüdiger Heckmann mit dem Ergebnis und fügte hinzu: „Wir haben alles probiert, aber Langweiler hat eben den einen Fehler weniger gemacht.“ Jonas Emmrich (45.+3) und Julian Heinz (80.) legten für die Gäste vor. Danach gab es einige Chancen zum Anschluss, doch es dauerte bis zur 89. Minute, ehe Hendrik Kannengießer auf 1:2 verkürzen konnte.

TuS Oberbrombach – SV Oberhausen 0:4 (0:1). Leandro Fritz brachte den Favoriten bereits nach zwei Minuten in Führung. „Danach haben wir besser dagegen gehalten“, erklärte Oberbrombachs Trainer Karsten Jung die nachfolgende gute Stunde ohne Gegentor. In der 63. Minute hatte der TuS sogar eine Riesenchance zum Ausgleich durch Niklas Krause. Zwei Minuten später begann Franz Kromer (65.) einen Doppelschlag, den Sinan Sas abschloss (67.). Danach war die Partie entschieden. Patrick Poth traf zum Endstand (83.). „Sie waren besser als wir und stehen nicht umsonst da oben“, zollte Jung dem neuen Tabellenzweiten Respekt. Lob gab es auch für Schiri Sascha Maurer, der die Partie souverän leitete.

TuS Mörschied II – SV Mittelreidenbach 1:1 (1:1). Nach einem Mörschieder Ballverlust im Aufbau schaltete Mittelreidenbach schnell um und passte auf Marcel Müller an der Sechszehnergrenze. Der Führende in der Torschützenliste lupfte den Ball über Keeper Marius Faller hinweg ins Tor (9.). „Danach haben wir nicht mehr so tief gestanden und mehr gemacht“, beschrieb Mörschieds Abteilungsleiter Rainer Becker das Geschehen nach dem frühen Rückstand. Die erste eigene Torchance durch Christan Müller (16.) vereitelte Mittelreidenbachs Trainer Florian Herzog, der wieder das Tor hütete. „Der hat richtig gut gehalten und ist natürlich sehr stark im Spielaufbau“, ,lobte Becker den gelernten Ex-Oberliga-Angreifer im Mittelreidenbacher Kasten. Einen harten Schuss von Lennart Schwarz parierte Herzog zwar noch, doch Müller konnte zum 1:1 abstauben (31.). Danach gab es noch Chancen für den SVM durch Julian Mach (42.) und Etienne Müller (83./Keeper Faller lenkt den Ball an die Latte) sowie Gelegenheiten für Mörschied durch Michael Lorenz (61.), Schwarz (67.) und Ian-Paul Famulla (78.). Florian Schwinn (TuSM/84.) erhielt eine Zeitstrafe.

i Florian Herzog machte in Mörschied auch als Torwart des SV Mittelreidenbach eine gute Figur. Hähn Joachim. Joachim Hähn

TuS Veitsrodt – Bollenbacher SV 1:2 (0:0). „Ein Unentschieden wäre das Mindeste für uns gewesen. Es war ein sehr glücklicher Sieg für den BSV“, ärgerte sich Veitsrodts Akteur Björn Rüssler über die Niederlage. Die Gastgeber waren engagiert und machten die Räume eng. „Wir waren sehr diszipliniert, Gefahr gab es nur durch Standards“, sagte Rüssler. Der erste Treffer des BSV – zum 1:1 – fiel durch einen Freistoß aus 18 Metern, den Florian Decker über die Mauer ins Eck zirkelte (28.). Den Siegtreffer erzielte Marc Lotzmann mit einem 30-Meter-Fernschuss (80.) in Unterzahl, als Decker eine Zeitstrafe aus der 78. Minute absaß. Gästetorwart Timo Furtwängler, dem Rüssler einen „guten Tag“ bescheinigte, sorgte mehrfach dafür, dass es bei dem einen Treffer Veitsrodts blieb, den Marvin Ensch in der 17. Minute zum 1:0 erzielt hatte.

FC Bärenbach – SV Heimbach 0:1 (0:0). „Das können wir nie gewinnen und ihr nie verlieren“, zitierte Bärenbachs Trainer Johannes Mudrich Heimbachs Co-Trainer Julian Staudt. „Wir hatten acht bis zehn Hundertprozentige, und müssen eigentlich schon zur Halbzeit mit 4:0 führen“, wies Mudrich auf Bärenbacher Chancenwucher hin. Im zweiten Abschnitt generierte Bärenbach „Chancen im Fünf-Minuten-Takt“. Die beste davon vergab Simeon Dressel (85.). „Wir hätten nach Stunden spielen können, ohne ein Tor zu machen“, seufzte Mudrich. Heimbach hatte, neben dem Siegtreffer von Joshua Forster in der 48. Minute, nur noch zwei weitere gute Chancen. Eine durch Alan Ibarra Lepe (61.) und eine durch Stefan Hartmann, der die Latte traf (80.).

SV Buhlenberg – Spvgg Fischbach 1:2 (0:1). „Wir waren schlecht“, erklärte Buhlenbergs Trainer Giuseppe Coco die Niederlage gegen Kellerkind Fischbach. Dennoch hatten die Gastgeber vier dicke Chancen, die allesamt vergeben wurden, während Fischbach, außer den beiden Treffern, nur eine weitere Großchance besaß. „Die ersten zehn Minuten von uns waren gut“, wies Coco auf eine gute Phase hin, in der es auch einen Pfostentreffer von Melwin Römer gab. „Aber danach war gar nichts mehr“, setzte Coco nach. Sebastian Fritz brachte die „Eulen“ mit einem Abstauber nach einem Freistoß in Front (24.). Danach verhinderte SVB-Keeper Dennis Kielburger mit einer Glanztat einen höheren Pausenrückstand (36.). Im zweiten Abschnitt versuchten sich zunächst Kevin Conde in der 60. (sein Foulelfmeter wurde von Fischbachs Torwart Marc Roth gehalten) und Roman Nagel (62./Pfosten). In der 67. Minute gelang, nach einer Ecke, Radoslaw Mehrwald dann doch noch der Ausgleich. In der 75. Minute trafen die Gastgeber erneut den Pfosten. Kevin Hartmann markierte den Siegtreffer für die Gäste, der Fischbach drei Punkte gegen den Abstieg bescherte (88.).

FC Brücken – TuS Hoppstädten 1:2 (0:1). „Der Sieg Hoppstädtens geht in Ordnung. Wir wollen ja oben mitspielen, doch das hat man im Derby nicht gesehen“, ärgerte sich Brückens Trainer Stanislav Gonscharik über den Auftritt seiner Mannschaft und den Rückschritt im Aufstiegsrennen. „Hoppstädten verteidigte gut und war clever, immer wieder kleine taktische Fouls zu ziehen“, beschrieb der FC-Coach die erfolgreiche Strategie der Gäste, der, auf Brückens Seite, „zu wenig Ideen“ entgegenstanden. Jonas Juchem sorgte für Hoppstädtens Pausenführung (27.). Nach Wiederbeginn glich Jens Giebel mit einem abgefälschten Schuss aus (52.). Acht Minuten später besiegelte ein Foulelfmeter, den Joshua Petry verwandelte, Brückens Niederlage (60.). In der 85. Minute trat Peters zum Foulelfmeter an, doch TuS-Keeper Christopher Höhn parierte. In der Nachspielzeit kam es dann knüppeldick für Brücken: Kapitän Sabri Kartal riss sich – ohne Einwirkung eines Gegenspielers – die Achillessehne.