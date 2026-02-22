Die Nachspielzeit war schon ziemlich weit fortgeschritten, als dem SV Niederwörresbach in seinem Heimspiel gegen den FC Brücken noch der Ausgleich gelang. Schlusslicht SV Mittelreidenbach unterlag in Bärenbach klar.
In der A-Klasse Birkenfeld fanden die beiden angesetzten Nachholspiele auch statt. Dabei rettete der SV Niederwörresbach durch ein spätes Tor ein 1:1 gegen den FC Brücken, während Schlusslicht SV Mittelreidenbach beim 1:4 in Bärenbach chancenlos war.SV Niederwörresbach – FC Brücken 1:1 (0:0).