A-Klasse Birkenfeld FC Bärenbach siegt durch Zweibänder und Doppelschlag Sascha Nicolay 22.02.2026, 17:45 Uhr

i Niederwöresbachs Trainer Matthias sah ein gerechtes 1:1 seiner Mannschaft gegen den FC Brücken. Der Ausgleich gelang den Niederwörresbachern freilich erst in der Nachspielzeit Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Nachspielzeit war schon ziemlich weit fortgeschritten, als dem SV Niederwörresbach in seinem Heimspiel gegen den FC Brücken noch der Ausgleich gelang. Schlusslicht SV Mittelreidenbach unterlag in Bärenbach klar.

In der A-Klasse Birkenfeld fanden die beiden angesetzten Nachholspiele auch statt. Dabei rettete der SV Niederwörresbach durch ein spätes Tor ein 1:1 gegen den FC Brücken, während Schlusslicht SV Mittelreidenbach beim 1:4 in Bärenbach chancenlos war.SV Niederwörresbach – FC Brücken 1:1 (0:0).







