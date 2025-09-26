Der FC Bärenbach befindet sich mit zwölf Punkten in Lauerstellung und könnte mit einem Sieg beim FC Brücken ins vordere Tabellendrittel der A-Klasse Birkenfeld stoßen. Brücken muss dagegen aufpassen, nicht abgehängt zu werden.
Lesezeit 4 Minuten
Am Sonntag geht es in den neunten Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld, und langsam kristallisiert sich heraus, wer in der oberen Tabellenhälfte in Richtung Aufstieg kämpft und wer eher aufpassen muss, nicht in Abstiegsnöte zu geraten. Insgesamt ist die Liga sehr spannend und ausgeglichen.