Auf der Abbiegespur nach oben FC Bärenbach fährt mit Rückenwind zum FC Brücken Sascha Nicolay

Björn Peters 26.09.2025, 13:28 Uhr

i Der FC Bärenbach (in rot) hat am vergangenen Wochenende gegen die Spvgg Wildenburg beim 6:1 mächtig Selbstvertrauen getankt und möchte nun auch in Brücken gewinnen. Michael Greber. Sabine Greber-Maier

Der FC Bärenbach befindet sich mit zwölf Punkten in Lauerstellung und könnte mit einem Sieg beim FC Brücken ins vordere Tabellendrittel der A-Klasse Birkenfeld stoßen. Brücken muss dagegen aufpassen, nicht abgehängt zu werden.

Am Sonntag geht es in den neunten Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld, und langsam kristallisiert sich heraus, wer in der oberen Tabellenhälfte in Richtung Aufstieg kämpft und wer eher aufpassen muss, nicht in Abstiegsnöte zu geraten. Insgesamt ist die Liga sehr spannend und ausgeglichen.







