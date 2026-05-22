Um Auf- und gegen Abstieg Entscheidungsspiele in der B-Klasse Birkenfeld stehen Sascha Nicolay 22.05.2026, 13:27 Uhr

i Spielertrainer Jan Diener (in rot) und seine Spvgg Teufelsfels stehen vor den Aufstiegspartien zur A-Klasse. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der letzte Spieltag in der B-Klasse Birkenfeld ist ohne Relevanz, denn alle Entscheidungen sind bereits gefallen. Spannend sind die Partien um den Auf- und gegen den Abstieg, die nächste Woche beginnen. Die Termine stehen fest.

Um nichts mehr geht es in den Spielen in den beiden B-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld. Vielmehr werfen die Aufstiegspartien zur A-Klasse und das Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib ihre Schatten voraus.Die Spvgg Teufelsfels als Zweiter der B-Klasse Birkenfeld 1 und der TuS Niederbrombach als Vizemeister der B-Klasse Birkenfeld 2 stehen sich in den Aufstiegsspielen zur A-Klasse gegenüber.







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