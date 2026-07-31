TuS Niederbrombach vorm Derby
Enrico Willrich und Tim Förster fügen sich toll ein
Jetzt geht es los für Trainer Mathias Düwel (Mitte) und seinen TuS Niederbrombach. In der A-Klasse wird es für den Aufsteiger gl
Jetzt geht es los für Trainer Mathias Düwel (Mitte) und seinen TuS Niederbrombach. In der A-Klasse wird es für den Aufsteiger gleich heiß: Die SG Niederhambach/Schwollen kommt zumm Derby.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der TuS Niederbrombach war am Ende der vergangenen Saison und in der Sommerpause in aller Munde: Aufstieg in die A-Klasse und spektakuläre Neuverpflichtungen waren die Gründe. Nun wird es ernst – und die SG Niederhambach kommt zum Derby-Start.

Lesezeit 4 Minuten
Für den TuS Niederbrombach beginnt das Abenteuer in der Fußball-A-Klasse gleich mit einem Kracher. Die SG Niederhambach/Schwollen gastiert am Sonntag, 15 Uhr. Derby, Aufsteigerduell – Fußballherz, was willst du mehr? In Niederbrombach wird am Sonntag sicher richtig viel los sein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

A-Klasse (Birkenfeld)Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport