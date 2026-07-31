TuS Niederbrombach vorm Derby Enrico Willrich und Tim Förster fügen sich toll ein Sascha Nicolay 31.07.2026, 12:50 Uhr

i Jetzt geht es los für Trainer Mathias Düwel (Mitte) und seinen TuS Niederbrombach. In der A-Klasse wird es für den Aufsteiger gleich heiß: Die SG Niederhambach/Schwollen kommt zumm Derby. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der TuS Niederbrombach war am Ende der vergangenen Saison und in der Sommerpause in aller Munde: Aufstieg in die A-Klasse und spektakuläre Neuverpflichtungen waren die Gründe. Nun wird es ernst – und die SG Niederhambach kommt zum Derby-Start.

Für den TuS Niederbrombach beginnt das Abenteuer in der Fußball-A-Klasse gleich mit einem Kracher. Die SG Niederhambach/Schwollen gastiert am Sonntag, 15 Uhr. Derby, Aufsteigerduell – Fußballherz, was willst du mehr? In Niederbrombach wird am Sonntag sicher richtig viel los sein.







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