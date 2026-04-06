In der A-Klasse Birkenfeld endete die beiden Nachholspiele jeweils 1:1. Der SG Unnertal hilft der Fehler im Abstiegskampf durchaus.
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In den beiden Nachholspielen gab es jeweils ein Remis, mit dem alle vier Beteiligten einigermaßen gut leben können. Die Spvgg Fischbach und die Spvgg Wildenburg festigten ihre Plätze im Mittelfeld. Der FC Bärenbach vergrößerte den Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte, und die SG Unnertal hat nun immerhin fünf Zähler Abstand zum SV Weiersbach, der, wenn jetzt Saisonende wäre, als Drittletzter absteigen müsste.