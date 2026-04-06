Zweimal 1:1 in A-Klasse BIR Enrico Willrich sichert Unnertal per Volley-Heber Punkt Sascha Nicolay 06.04.2026, 10:20 Uhr

i Enrico Willrich (links, mit dem Trainer von A-Klasse-Spitzenreiter VfR Baumholder II) sicherte seiner SG Unnertal gegen den FC Bärenbach einen Punkt. Stefan Ding

In der A-Klasse Birkenfeld endete die beiden Nachholspiele jeweils 1:1. Der SG Unnertal hilft der Fehler im Abstiegskampf durchaus.

In den beiden Nachholspielen gab es jeweils ein Remis, mit dem alle vier Beteiligten einigermaßen gut leben können. Die Spvgg Fischbach und die Spvgg Wildenburg festigten ihre Plätze im Mittelfeld. Der FC Bärenbach vergrößerte den Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz auf neun Punkte, und die SG Unnertal hat nun immerhin fünf Zähler Abstand zum SV Weiersbach, der, wenn jetzt Saisonende wäre, als Drittletzter absteigen müsste.







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