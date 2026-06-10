Coach der SG Unnertal hört auf Enrico Willrich nennt Gründe für seinen Ausstieg Sascha Nicolay 10.06.2026, 13:57 Uhr

i Den Torjubel von Enrico Willrich wird die SG Unnertal vermissen. Der Spielertrainer hat seinen Ausstieg beim A-Klassisten bekannt gegeben. Stefan Ding

Der Spielertrainer der SG Unnertal hat sich zum Vereinswechsel entschlossen. Natürlich fragen sich nun viele, wo der Viertplatzierte der Torjägerliste der abgelaufenen A-Klasse-BIR-Runde in Zukunft kicken wird.

Die SG Unnertal muss sich überraschend nach einem neuen Trainer umsehen. Enrico Willrich hat seinen Ausstieg als Coach und als Spieler des Fußball-A-Klässlers erklärt. „Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, weil sich meine persönlichen Prioritäten verändert haben“, erklärt Willrich, um dann aber auch deutlich zu machen: „Zudem hat mir in den letzten Monaten so ein wenig die persönliche Wertschätzung gefehlt.







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