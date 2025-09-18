Hackenheimer Zweite auf Kurs Engagiertes Umfeld sorgt für gute Laune Jens Fink 18.09.2025, 13:26 Uhr

i Rückkehr ins Bad Kreuznacher Nahe-Stadion: Enes Softic, der Spielertrainer des VfL Simmertal. Klaus Castor

Auf ins Stadion Salinental heißt es am Sonntag für den TuS Hackenheim II, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Spieler für den Landesliga-Kader vorzubereiten.

Einen ordentlichen Start in die neue Saison hat der TuS Hackenheim II hingelegt. Nach drei Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden steht die Zweitvertretung des Landesligisten auf Tabellenplatz acht der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach.„Wir streben einen einstelligen Tabellenplatz an“, formuliert TuS-Trainer Christoph Wilhelm das Saisonziel und fügt an: „Die Mannschaft soll sich weiterentwickeln und die drei Zugänge und auch die vier aus ...







