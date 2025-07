Über der Tagung der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach schwebte eine Frage: Sind Vereine verpflichtet, Verlegungswünschen an Kerben und am Jahrmarkt zuzustimmen? Staffelleiter Martin Steeg hatte sie ganz zu Beginn im Sportheim des FC Bavaria Ebernburg aufgeworfen, und Thomas Dubravsky, der Fußball-Kreisvorsitzende, appellierte im einzigen Punkt unter Verschiedenes auch noch einmal an die Kulanz der Vereine in der Jahrmarkts-Frage.

Ganz konkret ging es um die Partie des TuS Hackenheim II gegen den TuS Waldböckelheim, die die Hackenheimer gerne am Jahrmarktssamstag austragen möchten. Die Waldböckelheimer lehnen das ab und verweisen auf den Regelspieltag am Sonntag um 15 Uhr. Der Waldböckelheimer Abteilungsleiter Michael Klein erläuterte, dass drei, vier wichtige Spieler in der Lebensmittelbranche und damit am Samstag arbeiten und bereits an anderen Terminen freigenommen beziehungsweise Dienste verschoben haben. „Wir haben das geprüft, aber es geht leider nicht“, sagte Klein.

Großes Lob für Karadeniz

Auf Dubravskys zusätzlichen Hinweis antwortete er mit dem Verweis, „dass wir auch nicht den allerschönsten Spielplan haben“, und bemängelte, dass erste und zweite Mannschaft auswärts an unterschiedlichen Orten spielen. Dubravsky erklärte daraufhin noch einmal die Prioritäten bei der Einteilung der B-Klassen: „Die zweiten Mannschaften der B-Klassen und die Vereine aus der Meisenheimer Kante waren die größten Blöcke, an denen wir uns orientiert haben. Den Rest haben wir dann aufgeteilt. Ich kann versichern, dass die Einteilung nicht einfach ist und nie zum Nachteil des Großteils der Vereine geht.“ Ein Lob erhielt bei der Frage nach den Verlegungen Karadeniz Bad Kreuznach. Das Team sah sich dreimal mit Kerbewünschen anderer Vereine konfrontiert und erklärte sich jeweils bereit zu verlegen. Beim Sonntagsspiel am Jahrmarkt in Hackenheim dürfte sich aber nichts mehr ändern.

Entfernungsgröße fürs Zweitspielrecht wird halbiert

Neben der Terminabsprache nahmen auch die Neuerungen der Saison einen großen Teil der Tagung ein. So wird der Spielbericht auf 20 Akteure erweitert, es dürfen also zwei Auswechselspieler mehr als bisher eingetragen werden. Zudem wurde die Entfernungsgröße für das Zweitspielrecht von 100 auf 50 Kilometer halbiert. „Damit sind wir nicht glücklich“, gestand Dubravsky. Nun könnte also ein Fußballer, dessen Heimatverein der SC Birkenfeld ist, der aber in Pfaffen-Schwabenheim arbeitet, für zwei Bezirksligisten auflaufen. Das Zweitspielrecht ist nun sogar bis zur Landesliga anwendbar. Auch wies Dubravsky darauf hin, dass Trainer, die an der Seitenlinie eine Sperre erhalten, während der Sperre nicht Fußball spielen dürfen. Umgekehrt dürfen allerdings Spieler, die gesperrt sind, während der Sperre als Trainer fungieren.

Der prägnanteste Punkt ist natürlich die neue Abstiegsregel. In der A-Klasse und der Bezirksliga wurde die Anzahl der Absteiger auf jeweils drei pro Staffel festgelegt. Damit soll verhindert werden, dass nach Saisonende unklar ist, wie viele Vereine wirklich absteigen. In dieser Saison war zwischen zwei Absteigern und vier Absteigern inklusive einer Aufstockung auf 17 Teams alles möglich. Das wird damit vermieden. Allerdings gibt es für die Viertletzten ein kleines Fragezeichen. In einem extremen Fall müssten sie noch Entscheidungsspiele um den Klassenverbleib gegen andere Viertletzte bestreiten. Im Regelfall bleibt es aber bei drei Absteigern.

„Beim Basketball müssen Frauen auch zahlen, wir machen da auch keinen Unterschied mehr.“

Thomas Dubravsky

Bei den Eintrittsgeldern wurden vier Euro für Erwachsene und drei Euro für ermäßigte Personen festgelegt. Erwachsene umfasst auch Frauen, die viele Jahre freien Eintritt genossen haben. „Beim Basketball müssen Frauen auch zahlen, wir machen da keinen Unterschied mehr“, sagte Dubravsky. Er und Steeg wiesen allerdings darauf hin, dass es sich um Empfehlungen handelt, da die Vereine Hausrecht hätten und deshalb selbst entscheiden können, was sie verlangen. Deshalb haben Vereine mit mehreren Plätzen auch die Gewalt darüber, auf welchem Platz gespielt wird. Da kann der Rasenplatz noch so gut aussehen, wenn der Heimverein entscheidet, es geht auf Kunstrasen oder auf den Hartplatz, gibt es daran nichts zu rütteln.

Steeg schilderte gleich zweimal, wie sehr er sich in der Vorsaison, die eigentlich sehr entspannt verlaufen war, darüber geärgert hatte, einen Trainer, der für die Beleidigung eines Schiedsrichters sechs Wochen gesperrt worden war, über mehrere Wochen an den Spieltagen bewachen zu müssen, damit er keinen Einfluss auf seine Mannschaft nimmt. „Das macht mir den Sonntag kaputt und nimmt mir den Spaß am Fußball“, stellte Steeg klar und fügte an: „In Zukunft werde ich da anders verfahren und kürzere Sperren aussprechen, dafür die Geldstrafen deutlich nach oben fahren. Das kann auch mal ein komplettes Trainergehalt bedeuten. Die Vereine können sich das Geld dann ja von ihren Trainern zurückholen.“

Steeg will nicht mit gesperrten Spielern diskutieren

Dazu passt, dass die Höchststrafe für Geldstrafen für Trainer von 500 auf 1500 Euro erhöht wurde. „Weist Eure Trainer darauf hin“, forderte er die Vereinsvertreter auf und ergänzte: „Es gibt da einen schönen Spruch, den ich allen empfehle zu beachten: Vor Inbetriebnahme des Mundwerks ist der Kopf einzuschalten.“ Er verbat sich auch, dass sich gesperrte Spieler direkt an ihn wenden und ihn beschimpfen. „Für mich bindend sind die Auskünfte des Schiedsrichters und des Vereins. Und diese beiden Dinge gleiche ich mit der Strafordnung des Verbandes ab“, erläuterte Steeg seine Vorgehensweise.

Im zweiten Teil der Tagung erhielt Schiedsrichter-Obmann Torsten Bauer das Wort. Neben kleineren Regeländerungen (Doppelberührung beim Elfmeter, Fortsetzung beim Schiedsrichterball und Zeitspiel des Torwarts beim Abwurf) ging es natürlich um die veränderte Handhabe bei der Zeitstrafe, die in Zukunft Gelb plus heißt. Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass es diese nur bei klar definierten Unsportlichkeiten und nicht bei anderen Vergehen, beispielsweise bei dunkelgelben Foulspielen, gibt. Zudem wird die Gelb-Rote Karte wieder eingeführt, die eine Zwei-Tage-Sperre nach sich zieht. Wer also am Freitag die Gelb-Rote Karte erhält, ist am Samstag und Sonntag gesperrt.

„Vor allem aber wird es Zeit brauchen, bis auch alle Zuschauer das Ganze verstanden haben.“

Martin Steeg

Das Zusammenspiel der unterschiedlichen persönlichen Sanktionen erfordert eine hohe Regelkenntnis bei den Schiedsrichtern, die am Freitag auf ihrer Pflichtsitzung intensiv geschult werden. „Ab Samstag gelten dann die neuen Regeln“, erklärte Bauer den zeitlichen Ablauf. „Ich bitte aber um Geduld, auch bei den ersten Pflichtspielen. Es wird Zeit brauchen, bis alle Schiedsrichter das korrekt umsetzen. Vor allem aber wird es Zeit brauchen, bis auch alle Zuschauer das Ganze verstanden haben“, erklärte Steeg und mahnte bei allen Beteiligten Rücksichtnahme an.

Die Termine der weiteren Klassenbesprechungen

Die Vertreter der Vereine der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 und der C-Klasse Bad Kreuznach 1 treffen sich am Dienstag um 19 Uhr im Sportheim des FCV Merxheim. Am Mittwoch um 19 Uhr folgt dann im Sportheim des TuS Meddersheim die Tagung der B-Klasse Bad Kreuznach 2 und der C-Klasse Bad Kreuznach 2.