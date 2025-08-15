Dass die Spvgg Wildenburg in der A-Klasse nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto hat, ist für viele genauso überraschend wie der Umstand, dass der FC Brücken noch bei null Zählern steht. Am Sonntag treffen beide in Schauren aufeinander.

Dritter Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld, und für so manches Team ist schon ein wenig Druck auf dem Kessel. So auch bei Titelaspirant FC Brücken, der noch ohne Zähler unterwegs ist. Kurioserweise trifft der FCB nun am Sonntag um 15 Uhr in Schauren auf die Spvgg Wildenburg, die etwas überraschend mit zwei Siegen gegen den SV Niederwörresbach und beim Bollenbacher SV gestartet ist.

Dass sich nun beim Duell der Wildenburger gegen die Brückener zwei Teams gegenüberstehen, von denen eins null und das andere sechs Punkte hat, hätten wohl ohnehin nur die wenigsten getippt und wenn dann doch, dann hätten sie wohl eher Brücken die volle Punkteausbeute zugetraut. Dass die Konstellation allerdings so eintrifft, wie jetzt geschehen, hätte bei den „Buchmachern“ wahrscheinlich Quoten gegeben, mit denen man für wenig Einsatz gutes Geld hätte verdienen können.

„Wir waren in den beiden verlorenen Spielen klar die bessere Mannschaft, aber haben es versäumt, unsere Chancen zu verwerten und die Partien früh zu entscheiden“

FCB-Coach Stanislav Gonscharik

Das sieht auch Wildenburgs Trainer Sascha Nicolay ähnlich. Er sagt: „Das wir mit zwei Siegen gestartet sind, habe ich natürlich vorher nicht als unmöglich gesehen, aber keinesfalls erwartet. Ich muss das auch etwas relativieren, weil der BSV mit sehr großen Personalsorgen gegen uns angetreten ist, was uns natürlich beim Sieg geholfen hat.“

In einer solchen Personalklemme befindet sich allerdings derzeit auch der Gast am Sonntag. Mit Matthias Busch, Angel-Antonio Kunz und Joshua Laub fehlen gleich drei Leistungsträger, die neben dem Langzeitverletzten Sabri Kartal alle noch länger ausfallen werden. Dennoch nimmt FCB-Coach Stanislaw Gonscharik das nicht als Ausrede. Er sagt: „Wir waren in den beiden verlorenen Spielen klar die bessere Mannschaft, haben es aber versäumt, unsere Chancen zu verwerten und die Partien früh zu entscheiden. Natürlich ist unser Kader nicht so breit aufgestellt, aber wir sind dennoch stark besetzt und wollen am Sonntag gegen Wildenburg gewinnen.“

„Selbst wenn wir mit neun Punkten starten, bleibt unser Ziel erst einmal der Klassenverbleib. Alles andere ist in dieser starken und ausgeglichenen Klasse erst einmal Unsinn für uns“

Spvgg-Trainer Sascha Nicolay

Durch die Ausgangslage ergibt sich natürlich sehr früh in der Saison ein richtungsweisendes Spiel für beide Vereine. Schlägt die Spvgg nun nach dem BSV auch das zweite mutmaßliche Top-Team der Liga und stellt auf neun Punkte, setzt sie sich erst mal oben fest und muss durchaus beachtet werden. Verliert der FCB seine dritte Partie, ist der Zug nach vorne erst einmal sehr weit weg.

Doch beide Trainer wollen zunächst nicht an ihren Saisonzielen rütteln und auch keinen Druck aufkommen lassen. Nicolay stellt klar: „Selbst wenn wir mit neun Punkten starten, bleibt unser Ziel erst einmal der Klassenverbleib. Alles andere ist in dieser starken und ausgeglichenen Klasse erst einmal Unsinn für uns.“ Gonscharik erklärt: „Wir müssen weiter so gut spielen und einfach konsequenter im Abschluss sein. Unser Ziel ist, oben mitzuspielen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen dieses Jahr nicht gelingt, wirft uns das aber auch nicht um.“

Gegenseitiger Respekt

Vor dem jeweiligen Gegner haben beide Trainer den nötigen Respekt, aber keinesfalls Angst. Gonscharik sagt: „Wildenburg hat jetzt wahrscheinlich großes Selbstvertrauen und wird bestimmt versuchen, uns unter Druck zu setzen. Wir sind aber ein starkes Team und wollen versuchen, mit unserem Kombinationsspiel offensiv zum Erfolg zu kommen und hinten möglichst nichts zulassen.“

Glaubt man den Aussagen Nicolays, dann könnte sich der FCB-Übungsleiter da etwas verkalkulieren. Der Wildenburger Trainer erklärt: „Auch wenn Brücken jetzt zweimal verloren hat, ist das eine enorm spielstarke Mannschaft, die nach meinen Informationen lediglich in der Chancenverwertung sehr nachlässig war. Ich denke nicht, dass wir die Mannschaft sein werden, die mehr Ballbesitz haben wird. Wir brauchen Kompaktheit und Aggressivität.“ Verzichten muss die Spvgg auf Felix Baier, der ein Auslandssemester einlegt, sowie au Torwart Marc-André Lautz, den eine Ellenbogenverletzung plagt. Wer statt ihm zwischen den Pfosten steht, wollen Nicolay und sein neuer spielender Co-Trainer Björn Schwarz nach dem Abschlusstraining entscheiden.

Insgesamt sollte in Schauren eine durchaus spannende und rassige Partie entstehen, zu der eine Prognose sehr schwierig ist.

Die restlichen A-Klasse-Spiele des 3. Spieltags kurz vorgestellt

Bollenbacher SV – VfR Baumholder II (Sonntag, 15 Uhr in Kirchenbollenbach). Der BSV ist mit einem Punkt aus den ersten beiden Partien gestartet. Personalsorgen machten dem Vizemeister zu schaffen. Absteiger VfR Baumholder II ist dagegen optimal in die neue Runde gekommen und hat alle sechs möglichen Zähler eingefahren.

Spvgg Fischbach – SV Weiersbach (Sonntag, 15 Uhr). Der Aufsteiger aus Weiersbach hat in zwei Spielen bereits 14 Gegentore kassiert. Für die Gastgeber scheint die Chance groß zu sein, die Punkte fünf bis sieben einzufahren.

SV Buhlenberg – FC Bärenbach (Sonntag, 15 Uhr). Bisher läuft die Saison für den SV Buhlenberg. Alle Pflichtspiele hat die Mannschaft von Trainer Giuseppe Coco bisher gewonnen. Das soll sich natürlich gegen den FC Bärenbach fortsetzen, der zwar erst einen Punkt gesammelt, aber weder beim 2:4 in Baumholder noch beim 1:1 gegen die SG Unnertal enttäuscht hat.

SG Unnertal – SV Mittelreidenbach (Sonntag, 15 Uhr in Berschweiler). Ein spannender Vergleich zwischen dem seit Monaten ungeschlagenen Aufsteiger und dem Vize-Kreispokalsieger. Unnertal hat immerhin schon vier Punkte, die Mittelreidenbacher haben einen Zähler auf dem Konto.

SV Niederwörresbach – ASV Langweiler/Merzweiler (Sonntag, 15 Uhr). Eines scheint nach zwei Spieltagen klar zu sein. Matthias Haag, der neue SVN-Tainer, hat seine Mannschaft punktgenau zum Saisonbeginn fit bekommen. Schon die 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Wildenburg war äußerst unglücklich. Sie wurde mit einem guten Auftritt und einem 4:2-Sieg beim FC Brücken, dem Dritten der vergangenen Saison, korrigiert. Die Gäste sind in den Startblöcken hängen geblieben und mussten zwei Niederlagen quittieren.

TuS Mörschied II übernimmt die Tabellenührung

Was für ein furioser Saisonstart vom TuS Mörschied II. Die Mannschaft von Trainer Heiko Faller hat auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. Im vorgezogenen Sportfestspiel bezwangen die Mörschieder Aufsteiger SG Rhaunen/Bundenbach in einer spektakulären Partie 5:3, nachdem sie 0:2 und zur Pause 1:2 hinten gelegen hatten. Tore: 0:1, 0:2, 5:3 Witali Schadt (19., 21., 87.), 1:2 Patrick Bill (45.+2), 2:2 David Hanß (51.), 3:2, 4:2 Dominic Best (58., 65. Elfmeter), 5:2 Ian-Paul Famulla (66.). Der Dreiepack von Rhaunen Vitali Schadt nutzte also nichts.