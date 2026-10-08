SG Niederhambach ist Gast Ein Gipfeltreffen unter Flutlicht am Fuß der Wildenburg Sascha Nicolay 08.10.2026, 13:35 Uhr

i Spielertrainer Marius Botiseriu (rechts) will sich mit seiner SG Niederhambach/Schwollen auch im Spitzenspiel bei der Spvgg Wildenburg behaupten. Allerdings wird dort nicht auf Rasen, sondern auf dem Kempfelder Hartplatz gekickt. Stefan Ding

Erster gegen Zweiter, beide punktgleich und das am Freitagabend unter Flutlicht: Die Partie zwischen der Spvgg Wildenburg und der SG Niederhambach/Schwollen ist auch für Altmeister Uwe Conrad eine spannende Angelegenheit.

Am Freitag erwartet die Fußballfans im Kreis Birkenfeld ein echtes Spitzenspiel. Die Spvgg Wildenburg empfängt in der A-Klasse um 19 Uhr auf dem Hartplatz in Kempfeld die punktgleiche SG Niederhambach/Schwollen zum Gipfeltreffen. Die SG hingegen hat noch ein Spiel mehr auszutragen und könnte mit einem Sieg bei der Spvgg zum alleinigen Tabellenführer werden.







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