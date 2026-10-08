Erster gegen Zweiter, beide punktgleich und das am Freitagabend unter Flutlicht: Die Partie zwischen der Spvgg Wildenburg und der SG Niederhambach/Schwollen ist auch für Altmeister Uwe Conrad eine spannende Angelegenheit.
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Am Freitag erwartet die Fußballfans im Kreis Birkenfeld ein echtes Spitzenspiel. Die Spvgg Wildenburg empfängt in der A-Klasse um 19 Uhr auf dem Hartplatz in Kempfeld die punktgleiche SG Niederhambach/Schwollen zum Gipfeltreffen. Die SG hingegen hat noch ein Spiel mehr auszutragen und könnte mit einem Sieg bei der Spvgg zum alleinigen Tabellenführer werden.