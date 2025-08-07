Der FC Bavaria Ebernburg ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Nach dem Aufstieg verließen die Meistertrainer und auch einige Spieler den Verein. Mit neuen Coaches wollen sich die Bavaren trotzdem in der A-Klasse etablieren.

Das Ziel für die Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach ist bei Bavaria Ebernburg klar definiert. „Nichts anderes als der Klassenverbleib zählt“, formuliert es Arthur Gontscharow, der vom VfL Rüdesheim an den Rotenfels wechselte und als Spielertrainer zusammen mit Benjamin Groß den B-Klassen-Aufsteiger betreut.

„Zunächst gilt es, die Klasse zu halten und sich anschließend längerfristig in der Liga zu etablieren“, verdeutlicht Gontscharow seine Pläne. Neben ihm stieß auch Pascal Quast zum Team. „Ein junger, wilder Stürmer“, zeigt sich der Coach vom Potenzial des vormaligen Spielers der SG Weinsheim überzeugt. Ansonsten hat sich die Bavaria nicht weiter verstärkt, musste jedoch sechs Abgänge verkraften. Einige Spieler haben aufgehört, andere sind zu Mannschaften in der Bezirksliga gewechselt. „Wir haben einen recht dünnen Kader, hatten aber bisher, auch in der Urlaubszeit, eine sehr gute Trainingsbeteiligung“, verdeutlicht Gontscharow die hohe Motivation im Team, in dem es einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern gibt.

Während der Saisonvorbereitung lag der Fokus auf der taktischen Disziplin und der körperlichen Fitness. „Je nach Anforderung können wir zwei verschiedene Spielsysteme anwenden. Diese Systeme haben die Spieler schon sehr gut verinnerlicht und sich auch körperlich gut in Form gebracht. Das haben die ersten Pflichtspiele gezeigt“, sagt der Spielertrainer. Das Kreispokalspiel bei der SG Soonwald war zwar mit 0:4 verloren gegangen, trotzdem hatten die Ebernburger mit einer guten Leistung rundum überzeugt. „Diese Niederlage muss man auch nicht überbewerten, denn die SG Soonwald ist für mich der klare Favorit auf den Meistertitel in der A-Klasse“, betont Gontscharow.

VfL Simmertal - FC Bavaria Ebernburg. Im Duell des Absteigers aus der Bezirksliga und des Aufsteigers aus der B-Klasse sieht Gontscharow die Simmertaler klar in der Favoritenrolle. „Wir haben aber nichts zu verlieren, und mit dieser Einstellung gehen wir ins Spiel“, verdeutlicht der Coach. Er zeigt sich optimistisch, dass sein Team gegen die Simmertaler bestehen kann. (So tippt Arthur Gontscharow: 2:2)

SG Gräfenbachtal - SG Hüffelsheim II. Für das Team aus dem Gräfenbachtal begann die Saison mit einer 0:9-Klatsche gegen die SG Soonwald enttäuschend. Ein Ergebnis, das Gontscharow nicht als Maßstab ansieht. „Bei der SG Soonwald kommen noch andere Teams unter die Räder“, sagt er, der die Hüffelsheimer im Vorteil sieht. Die Gastgeber werden jedoch alles daran setzen, zur Wallhäuser Kerb ein Erfolgserlebnis zu verbuchen. (1:5)

SG Eintracht Bad Kreuznach II - SG Soonwald. Für die Eintracht sieht es angesichts der akuten Personalprobleme alles andere als rosig aus. Jetzt muss das Team ausgerechnet gegen Spitzenreiter SG Soonwald bestehen. Eine schwere Aufgabe. (1:8)

TuS Hackenheim II - SG Alsenztal. „Das wird ein knappes Ding“, erwartet der Ebernburger Trainer. Gegen einen Aspiranten auf einen der vorderen Plätze dürfte es der TuS auch auf eigenem Platz schwer haben. (2:4)

TSV Hargesheim - TuS Pfaffen-Schwabenheim II. Gontscharow erwartet ein Spiel zweier ausgeglichener Teams, die beide mit einem Sieg in die Runde gestartet sind. (3:3)

Karadeniz Bad Kreuznach - SG Nordpfalz. Die Gäste sind schwer einzuschätzen, zumal der Aufsteiger durch die Absage der Eintracht-Zweiten am vergangenen Wochenende noch nicht im Einsatz war. Karadeniz baut auf den Heimvorteil. (2:1)

TuS Waldböckelheim - FC Bad Sobernheim. Die Felkestädter sind für den Bavaria-Coach eine der Top-Mannschaften der Liga. Er erwartet einen Auswärtssieg. (1:3)

SV Medard - SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II. Die Meisenheimer sind mit einem Sieg gut in die Saison gestartet, treffen nun aber im Glan-Derby auf die heimstarken Medarder. Gontscharow tippt auf ein Remis. (0:0)