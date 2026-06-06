Nach dem Aufstieg in die A-Klasse sind beim TuS Niederbrombach alle gespannt auf die nächste Saison. Trainer Mathias Düwel äußert sich im Interview unter anderem zum Wunsch-Startgegner und zu etwas, das sich unbedingt verbessern muss.
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Seit vielen Jahrzehnten zum ersten Mal ist der TuS Niederbrombach in die höchste Fußball-Klasse auf Kreisebene aufgestiegen. Mit 4:1 und 8:1 bezwangen die Niederbrombacher die Spvgg Teufelsfels in den Aufstiegsspielen und kletterten wie die Meister der beiden Birkenfelder B-Klassen, SG Niederhambach/Schwollen und SG Perlbachtal, eine Etage höher.