Nachdem der TuS Winzenheim am vorletzten Spieltag sein Meisterstück hingelegt und der VfL Rüdesheim Platz zwei und damit die Aufstiegsspiele klargemacht hatte, ist in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach nun auch der Kampf gegen den Abstieg entschieden. Die SG Eintracht Bad Kreuznach II rettete sich mit einem 2:1-Sieg beim TuS Roxheim, der zusätzlich noch vom TuS Pfaffen-Schwabenheim II überholt wurde. Beide müssen nun auf die Aufstiegsspiele hoffen. Ein Torfestival gab es in Winzenheim, wo sich der Meister mit einem 11:0 gegen die SG Gräfenbachtal furios in Richtung Bezirksliga verabschiedete.

TuS Roxheim – SGE Bad Kreuznach II 1:2 (0:2). Die Roxheimer wollten ihre Chance nutzen, sich mit einem Sieg aus der Abstiegszone zu befreien. Doch trotz zahlreicher Chancen lag der TuS zur Pause durch Gegentreffer von Ivan Bilandzija (2.) und Eli Mukamba (36.) hinten. Zu allem Überfluss verschoss Niclas Reimann einen Handelfmeter. Der Anschlusstreffer durch Eric Sommer (88.) kam zu spät. „Wir haben es gegen eine biedere Eintracht einfach nicht geschafft, Tore zu erzielen“, bilanzierte ein enttäuschter TuS-Trainer Julian Reimann. „Das ist eine ganz bittere Pille für uns, die ganze Mannschaft ist geknickt“, sagte Reimann.

TuS Hackenheim II – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 4:2 (2:1). Einen positiven Abschluss feierten die Hackenheimer, bei denen Dustin Alsleben (12.), Patrick Schmidt (45.), Jannik Enders (57.) und Niko Gabelmann (80.) erfolgreich waren. Für die Gäste trafen Malte Quitsch (20.) und Maurice Wingenter (64.). „Über 90 Minuten hatten wir das Spiel im Griff“, bilanzierte der Hackenheimer Coach Christoph Wilhelm. Ab der 60. Minute hatte sein Team einen kleinen Durchhänger. „Doch nach dem Anschlusstreffer des TSV zum 2:3 haben wir uns zusammengerauft und den Sieg klargemacht“, sagte Wilhelm.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – SV Medard 2:3 (2:2). Durch ein unglückliches Eigentor brachte der Meisenheimer Noel Eckel die Gäste früh in Führung (1.). Fabian Eisenbrandt legte für den SVM in der 20. Minute nach, doch Hannes König (40.) und Tom Paulus (43.) konnten für die Meisenheimer vor der Pause ausgleichen. Die Gäste waren zwar nur mit elf Mann angereist, zeigten aber Moral und standen in der Abwehr gut. „In der zweiten Hälfte haben wir 90 Prozent Ballbesitz, kriegen aber keinen Druck aufs Tor. Der SV Medard hingegen macht aus drei Chancen drei Tore“, resümierte SG-Trainer Fabian Müller, dessen Team in der letzten Minute den Medarder Siegtreffer durch Steven Zeiss (90.) hinnehmen musste.

Karadeniz Bad Kreuznach – SG Alsenztal 4:0 (1:0). Ein schönes Geschenk zum Abschied machte das Team von Karadeniz seinem scheidenden Trainer Metin Özen. Zweimal Mitko Mihaylov (43., 79.) sowie Batuhan Burak (71.) und Muhammed Bayir (84.) schossen den Sieg heraus. Özen freute sich über den krönenden Abschluss einer „bärenstarken Rückrunde“.

VfL Rüdesheim – FC Bad Sobernheim 3:3 (2:2). Ein lockerer Sonntagskick entwickelte sich am Rosengarten. „Man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Wir haben auch munter durchgewechselt“, sagte VfL-Coach Baris Yakut. Die Tore für den VfL erzielten Cihat Yakut (10., 28./Elfmeter) und Enrico Piccoli (73.). Für den FC trafen Nils Biegeler (20.) und El Houssaine Aoudal (7., 60.). VfL-Tormann Andino Loritz parierte reaktionsschnell einen Elfmeter der Gäste (35.).

SG Soonwald – TSV Hargesheim 7:1 (4:1). Zu keinem Zeitpunkt gefährdet war der deutliche Sieg der Soonwälder. Gleich doppelt trafen Francesco Förster (10., 35.) und Leon Kellerer (24., 82.). Zudem waren Lars Flommersfeld (41.), Yannik Gohres (62.) und Emanuel Giardino (77.) erfolgreich. Den Ehrentreffer für den TSV erzielte Steffen Moertzsch (18.). „Ab der 15. Minute haben wir das Spiel in die Hand genommen und verdient gewonnen“, resümierte Stürmer Francesco Förster, der nach acht Jahren bei der SG Soonwald den Verein verlässt.

TuS Winzenheim – SG Gräfenbachtal 11:0 (8:0). Nach der 2:7-Niederlage im Kreispokal-Endspiel gegen den VfL Rüdesheim „haben sich die Spieler das Ergebnis wieder von der Seele gespielt“, freute sich TuS-Trainer Ercan Ürün. Die Gäste mussten ab der 25. Minute ohne etatmäßigen Torwart spielen. Schlussmann Pascal Mark erhielt nach einer „Notbremse“ die Rote Karte, und ein Feldspieler musste in den Kasten. „Trotzdem hat die SG Gräfenbachtal weiter fair und tapfer mitgespielt“, lobte Ürün, der sich über die vielen Tore seines Teams freute. Burhan Ürün (6.), Klaudio Rexhepi (18.), Erhan Kurpejovic (34.) sowie Murtaza Azimi (28., 41., 56.) trafen. In seinem Abschiedsspiel für die Winzenheimer überragte einmal mehr Enes Softic, der fünf Treffer erzielte (32., 40., 43., 75., 89.).

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 1:2 (0:1). Hoch motiviert gingen die Gäste in die Partie und wollten die Chance nutzen, sich in der Tabelle zu verbessern. Nach Toren von Gästestürmer Kamil Frackowiak (7.) und SG-Spieler Max Mathern (62.) wurde es packend. Die Rheinhessen wollten den Sieg mit langen Bällen in den Strafraum unbedingt noch erzwingen und wurden in der Nachspielzeit mit dem Siegtreffer durch Leon Hattemer belohnt, der per Kopfball vollendete (90.+1). „Insgesamt war es eine ausgeglichene Begegnung, in der meine Spieler wieder von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben haben“, lobte der Merxheimer Trainer Tobias Petersen.