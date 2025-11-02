Es hatte sich angedeutet, nun ist es amtlich: Eintracht Bad Kreuznach II wird nach der dritten Spielabsage aus der A-Klasse Bad Kreuznach ausgeschlossen und muss zur neuen Saison ganz unten wieder anfangen.
Der erste Absteiger aus der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach steht bereits am ersten November-Wochenende fest: Eintracht Bad Kreuznach II ist zum dritten Mal nicht zu einem Spiel angetreten und wird deshalb aus dem Spielbetrieb genommen.Am Samstag teilten die Eintracht-Verantwortlichen Staffelleiter Martin Steeg mit, dass sie auch gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II nicht antreten können.