VfL Simmertal profitiert Dritte Absage: Eintracht-Reserve ist raus 02.11.2025, 14:14 Uhr

i Gegen Bavaria Ebernburg (blaue Hosen) siegte die Eintracht-Reserve im August mit 8:2. Der Kantersieg wird nun aus der Wertung gestrichen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Es hatte sich angedeutet, nun ist es amtlich: Eintracht Bad Kreuznach II wird nach der dritten Spielabsage aus der A-Klasse Bad Kreuznach ausgeschlossen und muss zur neuen Saison ganz unten wieder anfangen.

Der erste Absteiger aus der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach steht bereits am ersten November-Wochenende fest: Eintracht Bad Kreuznach II ist zum dritten Mal nicht zu einem Spiel angetreten und wird deshalb aus dem Spielbetrieb genommen.Am Samstag teilten die Eintracht-Verantwortlichen Staffelleiter Martin Steeg mit, dass sie auch gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II nicht antreten können.







