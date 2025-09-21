Beim Spiel SV Weiersbach gegen ASV Langweiler ging die Post ab – und das nicht nur wegen vieler Platzverweise. Das Spiel hatte auch einen Hattrickschützen zu bieten, dem dann ein Eigentor unterlief. Auch sonst war viel los in der A-Klasse Birkenfeld.
Lesezeit 6 Minuten
Tabellenführer TuS Hoppstädten musste, wie auch der Zweite, die Spvgg Wildenburg, Federn lassen. Während der TuS mit einem blauen Auge (2:2 in Buhlenberg) davonkam, erwischte es die Wildenburger richtig heftig – 1:6 in Bärenbach. Im Keller rutschte der SV Weiersbach trotz eines Punktgewinns auf den letzten Platz ab.