Trubel beim SV Weiersbach Drei Rote Karten – und eine vierte wird zurückgenommen Stefan Götz 21.09.2025, 21:20 Uhr

i Gemeinsames Warten auf eine Ecke. Der Buhlenberger Jan Baron (links) sowie Malte Recktenwald und Torwart Joris Becker vom TuS Hoppstädten. Stefan Ding

Beim Spiel SV Weiersbach gegen ASV Langweiler ging die Post ab – und das nicht nur wegen vieler Platzverweise. Das Spiel hatte auch einen Hattrickschützen zu bieten, dem dann ein Eigentor unterlief. Auch sonst war viel los in der A-Klasse Birkenfeld.

Tabellenführer TuS Hoppstädten musste, wie auch der Zweite, die Spvgg Wildenburg, Federn lassen. Während der TuS mit einem blauen Auge (2:2 in Buhlenberg) davonkam, erwischte es die Wildenburger richtig heftig – 1:6 in Bärenbach. Im Keller rutschte der SV Weiersbach trotz eines Punktgewinns auf den letzten Platz ab.







