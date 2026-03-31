BIR-Fußball in der Osterwoche Doppelort-Derby und Abstiegskampf „auf Klopp“ Sascha Nicolay 31.03.2026, 13:41 Uhr

i In Hoppstädten wird es am Donnerstag für die Zuschauer wieder richtig spannend, denn es wird zur Sache gehen im Derby zwischen dem TuS Hoppstädten und dem SV Weiersbach Stefan Ding. stefan Ding

Das Derby zwischen dem TuS Hoppstädten und dem SV Weiersbach elektrisiert immer. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Zur gleichen Zeit kämpft die Spvgg Nahbollenbach eine Etage höher um wichtige Punkte für den Klassenverbleib.

Von der Bezirksliga bis zur B-Klasse sind Fußball-Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld vor den Ostertagen im Punktspieleinsatz. Und meistens geht es spannend und wichtig zu. So zum Beispiel beim Bezirksliga-Duell der Spvgg Nahbollenbach im Abstiegskampf gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim oder im A-Klasse-Doppelort-Derby zwischen dem TuS Hoppstädten und dem SV Weiersbach.







Artikel teilen

Artikel teilen