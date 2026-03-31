Das Derby zwischen dem TuS Hoppstädten und dem SV Weiersbach elektrisiert immer. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Zur gleichen Zeit kämpft die Spvgg Nahbollenbach eine Etage höher um wichtige Punkte für den Klassenverbleib.
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Von der Bezirksliga bis zur B-Klasse sind Fußball-Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld vor den Ostertagen im Punktspieleinsatz. Und meistens geht es spannend und wichtig zu. So zum Beispiel beim Bezirksliga-Duell der Spvgg Nahbollenbach im Abstiegskampf gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim oder im A-Klasse-Doppelort-Derby zwischen dem TuS Hoppstädten und dem SV Weiersbach.