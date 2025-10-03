FC Bad Sobernheim enttäuscht Dörr bemängelt die fehlende Abgebrühtheit Jens Fink 03.10.2025, 10:47 Uhr

i Auf den FC Ebernburg (blaue Hosen, im Duell mit dem TSV Hargesheim) wartet am Samstag das Derby und Jahrmarktsspiel in Feilbingert. Edgar Daudistel

Der FC Bad Sobernheim kämpft in der A-Klasse mit einer überraschenden Formkrise. Trotz spielerischer Klasse fehlt es an Torabschluss und Stabilität. Heiße Spiele steigen in Feilbingert und bei Karadeniz.

Alles andere als rund läuft es für den FC Bad Sobernheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Mit drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen fällt die Bilanz bislang mager aus. Nach neun Spieltagen stehen lediglich elf Punkte auf der Habenseite – ein Umstand, der auch FC-Trainer Mareck Dörr nicht zufriedenstellen kann.







