Der FC Bad Sobernheim kämpft in der A-Klasse mit einer überraschenden Formkrise. Trotz spielerischer Klasse fehlt es an Torabschluss und Stabilität. Heiße Spiele steigen in Feilbingert und bei Karadeniz.
Lesezeit 3 Minuten
Alles andere als rund läuft es für den FC Bad Sobernheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Mit drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen fällt die Bilanz bislang mager aus. Nach neun Spieltagen stehen lediglich elf Punkte auf der Habenseite – ein Umstand, der auch FC-Trainer Mareck Dörr nicht zufriedenstellen kann.